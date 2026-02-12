Uniswap Labs e Securitize collaborano per sbloccare opzioni di liquidità per il fondo BlackRock BUIDL

La nuova integrazione unisce l’efficienza della tecnologia Uniswap e la familiarità dei mercati tradizionali, consentendo agli investitori liquidità quasi istantanea tra BUIDL e USDC

NEW YORK e MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, leader nel settore della finanza decentralizzata (DeFi), e Securitize, leader nella tokenizzazione di asset del mondo reale, oggi hanno annunciato l’avvio di un’integrazione strategica – finalizzata a rendere le quote del fondo d'investimento BlackRock USD Institutional Digital Liquidity (BUIDL) disponibili per le contrattazioni tramite la tecnologia UniswapX – che consentirà il trading on-chain di BUIDL, sbloccando nuove opzioni di liquidità per i detentori di tale fondo d’investimento e segnando una fase significativa nel colmare il divario tra finanza tradizionale e DeFi.

“L’obiettivo di Uniswap Labs è semplice: rendere lo scambio di valore più economico, veloce e accessibile”, spiega Hayden Adams, fondatore e ceo di Uniswap Labs. “Abilitare BUIDL su UniswapX con BlackRock e Securitize potenzia la nostra mission creando mercati efficienti, una migliore liquidità e composizioni più rapide. Guardo con fiducia all’opportunità di creare insieme una soluzione più efficiente”.

Securitize Markets faciliterà le operazioni per ogni investitore BUIDL che sceglierà di partecipare attraverso il framework UniswapX RFQ (Request for Quote). Il sistema automatizzato consente ai partecipanti di individuare la quotazione più competitiva all’interno di un ecosistema di operatori di mercato autorizzati, noti come subscriber (tra cui Flowdesk, Tokka Labs e Wintermute) e fa sì che l’operazione sia eseguita in modo atomico on-chain tramite contratti intelligenti immutabili. Tutti gli investitori che utilizzano questa funzionalità sono prequalificati e autorizzati tramite Securitize.

“Questo è lo sblocco per cui abbiamo lavorato: portare la fiducia e gli standard normativi della finanza tradizionale alla velocità e all’apertura per cui la DeFi è nota”, aggiunge Carlos Domingo, ceo di Securitize. “Per la prima volta, le istituzioni e gli investitori autorizzati possono accedere alla tecnologia di un leader nel settore della finanza decentralizzata per contrattare asset del mondo reale tokenizzati, come BUIDL, mantenendo l’autocustodia”.

Grazie a questa integrazione tra UniswapX e Securitize, gli investitori ora possono accedere alle quotazioni disponibili sul mercato per scambiare BUIDL bilateralmente con i subscriber, 24/7, 365 giorni all’anno.

“Questa collaborazione con Uniswap Labs e Securitize rappresenta un’iniziativa notevole nella convergenza tra asset tokenizzati e finanza decentralizzata. L’integrazione di BUIDL in UniswapX segna un progresso importante nell’interoperabilità tra i fondi tokenizzati a rendimento in USD e le stablecoin”, conclude Robert Mitchnick, direttore globale asset digitali presso BlackRock.

BlackRock ha inoltre effettuato un investimento strategico nell’ecosistema Uniswap.

Informativa

I detentori di BUIDL sono gli unici responsabili della loro decisione di operare su UniswapX e lo fanno a proprio rischio. Prima di decidere di contrattare quote BUIDL tramite UniswapX grazie a Securitize, devono consultare l’informativa contenuta nel protocollo di offerta BUIDL riguardante UniswapX. Uniswap Labs e Securitize sono fornitori di servizi terzi rispetto a BUIDL. BlackRock non offre consulenza sugli investimenti né raccomanda ai detentori di BUIDL l’utilizzo di UniswapX; inoltre, non fornisce alcuna garanzia in merito ai risultati che si otterranno da esso, alla disponibilità o alla performance di UniswapX, né per quanto riguarda la liquidità e i prezzi praticati. BlackRock, in conformità ai propri obiettivi, ha effettuato un investimento nell’ecosistema Uniswap. Qualsiasi investimento da parte di BlackRock può essere interrotto in qualsiasi momento, in conformità agli obiettivi di BlackRock; a tale riguardo, BlackRock e le sue affiliate non si assumono alcun obbligo di fornire preavviso di alcun tipo a chicchessia. BlackRock e le sue affiliate non raccomandano, approvano, promuovono, forniscono consulenza o sollecitano investimenti né rilasciano dichiarazioni di alcun tipo riguardanti l’ecosistema o il protocollo Uniswap, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI e/o i token UNI a (o da) qualsiasi persona, e non hanno alcuna responsabilità o dovere – e declinano ogni responsabilità – verso chiunque in relazione a quanto sopra.

Informazioni su Uniswap Labs

Uniswap Labs è uno dei principali contributori del protocollo Uniswap – il più grande exchange decentralizzato (DEX) di criptovalute al mondo, che ha elaborato un volume di scambi superiore a 4 migliaia di miliardi di dollari. Uniswap Labs sviluppa inoltre prodotti che facilitano l’accesso degli utenti al protocollo, tra cui la web app, il wallet e l’API per il trading Uniswap. Inoltre Uniswap Labs è il principale fornitore tecnico di Unichain, un livello 2 di Ethereum nativo per la DeFi, studiato per diventare il fulcro della liquidità cross-chain.

Informazioni su Securitize

Securitize, leader mondiale nella tokenizzazione di asset del mondo reale con oltre 4 miliardi di dollari di asset in gestione (valore aggiornato a novembre 2025), sta portando il mondo on-chain attraverso fondi tokenizzati in collaborazione con gestori patrimoniali di primo livello, tra cui Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR e VanEck. Negli Stati Uniti Securitize opera come broker-dealer registrato presso la SEC, agente di trasferimento registrato presso la SEC, amministratore di fondi e operatore di un sistema di trading alternativo (ATS) regolamentato dalla SEC. In Europa, Securitize è pienamente autorizzata come impresa di investimento e come sistema di trading e composizione (TSS) ai sensi del regime pilota DLT dell’UE, il che la rende l’unica società autorizzata a gestire infrastrutture regolamentate per titoli digitali sia negli Stati Uniti che nell’UE. Securitize è stata inoltre inserita nell’elenco delle società 2025 Forbes Top 50 Fintech.

Per ulteriori informazioni visitare:

Sito web | X/Twitter | LinkedIn

Informazioni su BlackRock

La mission di BlackRock consiste nell’aiutare sempre più persone a raggiungere il benessere finanziario. In qualità di società fiduciaria dei suoi clienti e leader nel settore della tecnofinanza, risponde alle esigenze di milioni di persone nella creazione di risparmi che le aiuteranno per tutta la vita, rendendo le operazioni di investimento più semplici ed economiche. Per ulteriori informazioni su BlackRock visitare il sito www.blackrock.com/corporate

