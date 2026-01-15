Un’indagine di Paysafe mostra che le prime scommesse e quelle occasionali aumenteranno in occasione della Coppa del Mondo 2026

Il 60% dei tifosi del Campionato mondiale di calcio intende scommettere online, segnando un'importante opportunità di guadagno per i siti di scommesse con pagamenti ottimizzati e adattati alle preferenze locali

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Il 19% dei consumatori globali interessati a seguire quest'estate la Coppa del Mondo 2026 intende piazzare la sua prima scommessa online durante il campionato, secondo lo studio pubblicato oggi dalla rinomata piattaforma di pagamenti Paysafe (NYSE: PSFE). La relazione sull'indagine condotta dalla società, All the Ways Players Pay: World Cup 2026 indica inoltre che la reputazione del marchio e l'offerta di pagamenti flessibili e affidabili saranno fattori fondamentali per i bookmaker online al momento di convertire e trattenere scommettitori sia nuovi che esperti.

Con la Coppa del Mondo che torna in Nord America per la prima volta dal 1994, c'è una gran voglia di scommettere online nei Paesi che ospitano le partite: Stati Uniti, Messico e Canada, oltre a Europa e America Latina, con il 60% dei tifosi di tutto il mondo che intende fare scommesse. Negli Stati Uniti, dove le scommesse sportive sono consentite, il 62% intende fare scommesse, mentre il 29% piazzerà la sua prima scommessa in assoluto. Un'impennata anche maggiore è prevista in Messico, dove il 68% intende piazzare scommesse, compreso un 26% per la prima volta in assoluto. E anche in Canada, il 46% degli abitanti dell'Ontario intende fare scommesse, con il 9% che si cimenterà per la prima volta.

A livello internazionale l'interesse è altrettanto solido, soprattutto nei mercati recentemente regolamentati del Brasile (il 66% intende fare scommesse) e, soprattutto, il Perù (85%). L'appetito per le scommesse è vivace anche in giurisdizioni europee come l'Italia (64%) e il Regno Unito (60%).

Gli operatori possono posizionare meglio le loro scommesse sportive per catturare i puntatori concentrandosi sulla reputazione del proprio marchio e sui sistemi di pagamento. Quando i giocatori scelgono uno sportsbook per la Coppa del Mondo, la fiducia nel brand è importantissima (il 38% dà priorità a questa), ma la rapidità dei pagamenti (un fattore per il 33%) supera tutto il resto, comprese probabilità, promozioni, esperienza utente ed eventi/mercati sportivi. E in alcuni mercati come il Perù, gli scommettitori considerano la rapidità dei pagamenti delle scommesse (38%) ancora più importante della reputazione dello sportsbook (34%).

Altri fattori di pagamento sono quasi altrettanto cruciali nella scelta dello sportsbook, con il 24% degli scommettitori globali che danno priorità a depositi rapidi e il 22% alla disponibilità dei metodi di pagamento preferiti.

In vista della Coppa del Mondo, gli operatori sono molto motivati a ottimizzare le scelte dei pagamenti. Sebbene le carte di debito siano le preferite a livello globale (una preferenza per il 39%), una tendenza anche maggiore nei mercati che limitano le carte di credito come il Regno Unito (53%) e lo stato americano del Massachusetts (56%), i metodi alternativi di pagamento (APM) sono molto gettonati.

Mentre alcuni APM come eCash sono piuttosto di nicchia (una preferenza per il 17%), il 27% dei giocatori preferisce pagare attraverso la banca o altre opzioni di bonifico bancario, mentre il 25% predilige i wallet digitali. I wallet oggi sono la prima scelta in assoluto in alcuni mercati, come il Perù (una preferenza per il 36%).

La localizzazione dei pagamenti sembra essere fondamentale per tutti i mercati, con il 19% che preferisce un metodo di pagamento locale (LPM). Questa tendenza è maggiore nei mercati che hanno LPM solidi come il Brasile, dove la soluzione di pagamento istantaneo Pix della banca centrale sarà la scelta più naturale per gli scommettitori (48%).

Il campionato durerà cinque settimane, pertanto è essenziale per gli operatori fidelizzare i giocatori, e un'esperienza di pagamento affidabile è quindi fondamentale. L'88% degli scommettitori globale cambierebbe sportsbook dopo un'esperienza negativa, e i giocatori negli Stati Uniti e in Ecuador sono particolarmente sensibili a questo tipo di esperienza (93% per entrambi i Paesi).

Zak Cutler, Presidente di Global Gaming presso Paysafe, ha commentato: “Con lo spazio di scommesse online regolamentato che comprende i mercati del Nord America e dell'America Latina, la Coppa del Mondo 2026 sarà il campionato più grande di sempre per i bookmaker online, e offrirà un'opportunità senza pari di ottenere nuovi clienti e rafforzare le relazioni esistenti. La nostra ultima ricerca indica che per ottimizzare l'acquisizione e la ritenzione dei giocatori, gli operatori devono migliorare i loro cassieri, perché i pagamenti saranno importantissimi per tutta la durata del campionato, e anche dopo”.

