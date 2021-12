Un’impresa di indagini di mercato indipendente annovera Wipro tra i ‘Leader’ nel settore dei servizi per la gestione dei dati

L’azienda viene riconosciuta per le sue “solide competenze in materia di gestione sul cloud, migrazione e qualità dei dati”

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di essere stata riconosciuta come ‘Leader’ nella relazione The Forrester Wave™: Fornitori di servizi per la gestione dei dati, quarto trimestre 2021 (Data Management Service Providers, Q4 2021).

Nella suddetta relazione si riporta che “le capacità in termini di community e dell’ingegneria dei dati sono alcuni dei principali punti di forza di Wipro che si traducono in solide competenze in materia di archiviazione sul cloud, migrazione e qualità dei dati.” Nella relazione si rileva inoltre che “l’acquisizione [da parte di Wipro] di Topcoder, in aggiunta ad altre acquisizioni strategiche e collaborazioni con la comunità accademica, garantisce la disponibilità delle risorse e delle competenze giuste per l’innovazione nel campo dei dati, la migrazione sul cloud, la qualità dei dati e la gestione dei dati master, nonché l’integrazione dei dati”.

Le aziende incluse nella relazione sono state valutate in base a 22 criteri, tra cui ingegneria dei dati e modelli di distribuzione, in un momento in cui le iniziative nel campo dei dati business-critical richiedono non solo acume e agilità, ma anche la capacità di far fronte alla carenza di talenti mettendo a disposizione esperti di dati altamente competenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nisha Chandrasekaran



Wipro Limited



nisha.chandrasekaran@wipro.com