Unifrax completa l’acquisizione di Lydall avvalendosi di finanziamenti di Clearlake

Crea una piattaforma globale per materiali speciali leader nel mercato con un focus su materiali innovativi per batterie, soluzioni di filtraggio e tecnologie finalizzate al risparmio energetico

TONAWANDA, N.Y. & MANCHESTER, Conn.–(BUSINESS WIRE)–Unifrax, leader mondiale nel settore dei materiali speciali dalle prestazioni elevate, con un focus su applicazioni per gestione termica, filtraggio speciale, materiali per batterie, controllo delle emissioni e protezione antincendio, oggi ha annunciato di avere completato – avvalendosi di finanziamenti di Clearlake Capital Group, L. P. (insieme alle sue affiliate, “Clearlake”) – l’acquisizione già annunciata di Lydall, Inc. (NYSE: LDL, “Lydall” o la “Società”), società di prestigio nella progettazione e produzione di soluzioni per materiali avanzati e materiali di filtraggio speciale. L’azienda risultante dalla fusione sarà diretta da John Dandolph in qualità di Presidente e Amministratore delegato.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

