UNBLU E OBJECTWAY INSIEME PER MIGLIORARE LA CUSTOMER EXPERIENCE DIGITALE DEI WEALTH MANAGER

La partnership strategica integrerà le funzionalità di Unblu per la collaborazione digitale con le soluzioni Omnichannel Client Lifecycle Management di Objectway, arricchendo ulteriormente le soluzioni di front-end digitale dell’azienda per banche, wealth e asset manager.

MILANO, Italia & BASILEA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Unblu, primaria piattaforma di Conversational Engagement, e Objectway, uno dei primi 100 fornitori globali di software as-a-service e servizi per le istituzioni finanziarie, hanno annunciato una partnership strategica per consentire alle società di investimento di costruire relazioni più efficaci e profittevoli con i clienti.

Con l’integrazione delle funzionalità di Unblu, Objectway migliora le proprie soluzioni Omnichannel Client Lifecycle Management per fornire consulenza digitale personalizzata, aumentare l’onboarding online e le conversioni, e utilizzare in modo più efficace il tempo trascorso a contatto con il cliente.

L’unione delle soluzioni di Unblu e Objectway permette di offrire una client experience migliore grazie al potenziamento degli strumenti digitali di comunicazione e collaborazione tra advisor e cliente, migliorando la soddisfazione dei clienti e semplificando le operazioni per le istituzioni finanziarie, generando così un incremento della fiducia degli investitori e la crescita dell’AUM di wealth e investment manager.

I clienti beneficeranno inoltre di una gestione dei dati più sicura, di un’implementazione flessibile in cloud e della piena conformità con la regolamentazione, grazie alla certificazione di conformità SOC 2 Type 2 ottenuta da Unblu lo scorso anno.

La partnership si basa inizialmente su due moduli per la gestione dell’interazione con il cliente: ongoing relationship management e help desk. Con l’integrazione dell’help desk, gli istituti finanziari saranno in grado di fornire un supporto digitale rapido e continuo in un ambiente sicuro. Le funzionalità di ongoing relationship management garantiranno che i clienti e i relationship manager abbiano tutti gli strumenti a disposizione per pianificare riunioni one-to-one, interagire e collaborare sui differenti dispositivi e canali. Queste soluzioni conversazionali end-to-end, sicure e flessibili promuoveranno relazioni più solide e miglioreranno la soddisfazione del cliente.

“In Unblu comprendiamo il ruolo che la comunicazione gioca nel contesto del wealth management. I consulenti devono essere disponibili sul canale scelto dal cliente per costruire relazioni a lungo termine e la sfida è rendere questa comunicazione sicura e compliant,” ha affermato Luc Haldimann, CEO di Unblu. “Siamo fiduciosi che questa partnership assicurerà ai clienti di Objectway tutti gli strumenti necessari per fornire consulenza personalizzata e soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei clienti.”

“Objectway condivide con Unblu la stessa mentalità orientata alla tecnologia. Questo ci consente di offrire innovazione e supporto continui all’interno della nostra partnership, per garantire che le istituzioni finanziarie siano al passo con le tendenze del settore e le tecnologie emergenti”, ha affermato Alberto Cuccu, Chief Solution Officer di Objectway. “Insieme, portiamo sul mercato soluzioni personalizzabili, scalabili e facilmente integrabili che possono essere adottate velocemente, ma assicuriamo anche che i nostri clienti offrano un servizio veramente ibrido grazie a un’offerta digitale avanzata.”

In futuro, Unblu e Objectway intendono esplorare nuovi casi d’uso e funzionalità, consentendo alle istituzioni finanziarie di beneficiare di una gamma sempre più ampia di strumenti per l’engagement e collaborazione digitale. Ulteriori integrazioni e strumenti saranno sviluppati per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore.

Contacts

Chiara Giudici



+393938229579



chiara.giudici@objectway.com