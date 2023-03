Un nuovo studio sullo stato della Smart Manufacturing rivela che oltre il 40% dei produttori fatica a superare i concorrenti a causa della mancanza di tecnologia e di forza lavoro qualificata.

Un’indagine globale evidenzia l’importanza della produzione intelligente nell’ottimizzare i dati informativi, nell’attrarre talenti e nel ridurre i rischi per la supply chain, la qualità e la cybersecurity

MILWAUKEE–(BUSINESS WIRE)–Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla trasformazione digitale, ha annunciato oggi i risultati dell’ottava edizione dello “State of Smart Manufacturing Report“. Lo studio ha coinvolto più di 1.350 produttori in 13 dei principali paesi produttori.

Il report di quest’anno mostra un’attenzione verso una crescita redditizia senza sacrificare la qualità, l’importanza di sfruttare le potenzialità dei dati e una crescente adozione delle tecnologie per aumentare la resilienza, favorire l’agilità, incrementare la sostenibilità e affrontare le sfide legate alla forza lavoro.

Dai risultati dello studio emerge che:

Rispetto al 2022, un numero doppio di produttori ritiene che la propria organizzazione non disponga della tecnologia necessaria per superare la concorrenza.

4 produttori su 5 non dispongono ancora di una soluzione end-to-end per la pianificazione della supply chain.

I rischi legati alla cybersecurity sono al primo posto tra le criticità che gli intervistati intendono contrastare con le iniziative di smart manufacturing.

Il 45% dei produttori cita il “miglioramento della qualità” come il principale obiettivo da raggiungere con le iniziative di smart manufacturing.

L’89% dei produttori prevede di mantenere o aumentare l’occupazione grazie alle nuove tecnologie. Inoltre, il 36% degli intervistati ritiene che sarà possibile riqualificare i lavoratori esistenti in virtù del crescente utilizzo della tecnologia.

Del 95% dei produttori che hanno adottato politiche ESG formali o informali, il 42% cita il “miglioramento dell’efficienza” come principale fattore di incentivazione delle iniziative ESG.

“ I produttori continuano a cercare opportunità di crescita, ma riconoscono che il problema legato alla disponibilità di manodopera si ripercuote sulla qualità e sulla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti”, ha dichiarato Veena Lakkundi, vicepresidente senior Strategy and Corporate Development di Rockwell Automation. “ L’indagine ha rilevato che le tecnologie per la produzione intelligente stanno consentendo ai produttori di tutte le dimensioni di sviluppare soluzioni più resilienti, agili e sostenibili che accelerano la trasformazione. Se abbiamo imparato qualcosa dal passato, è che le organizzazioni che investono nell’innovazione durante i periodi di incertezza possono superare i concorrenti.”

Secondo i risultati dell’indagine, la tecnologia è fondamentale per mitigare i rischi e garantire la crescita. Tuttavia, per un terzo dei produttori, la varietà di sistemi e piattaforme disponibili sta portando alla “paralisi tecnologica”, ovvero all’incapacità di decidere tra le varie soluzioni. I produttori possono superare questa indecisione scegliendo un partner con esperienza e competenza nel settore, in grado di consigliarli e guidarli nell’implementazione di una soluzione adatta a raggiungere i risultati desiderati.

“ In Rockwell, combiniamo la forza del nostro portafoglio di soluzioni industriali con il nostro ecosistema di partner, che non è secondo a nessuno, in modo da fungere da advisor di fiducia per le principali aziende di tutto il mondo,” ha aggiunto Lakkundi. “ In qualità di principale azienda al mondo specializzata nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale, lavoriamo per rendere semplice la complessità e per aiutare le aziende nel loro percorso di crescita.”

Il report è consultabile qui.

Metodologia

Lo studio, condotto in collaborazione con Sapio Research e Plex Systems, ha analizzato le risposte di 1.353 partecipanti provenienti da 13 dei principali paesi industrializzati, con ruoli che vanno dal management ai vertici aziendali. L’indagine ha riguardato i settori della produzione discreta, di processo e ibrida, con una distribuzione bilanciata delle dimensioni delle aziende e con un fatturato compreso tra i 10 milioni e oltre i 10 miliardi di dollari, in modo da fornire un’ampia panoramica delle prospettive delle aziende manifatturiere.

