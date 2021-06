UFC FIGHT PASS® sarà disponibile sulle smart TV di Hisense e Toshiba con sistema VIDAA

Hisense è ora partner marketing ufficiale della UFC

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–La UFC®, la più importante organizzazione internazionale di arti marziali miste (MMA), e Hisense, società tecnologica di livello mondiale, oggi hanno annunciato una collaborazione mirata alla distribuzione e alla commercializzazione di UFC FIGHT PASS®, il servizio di streaming a pagamento leader globale negli sport da combattimento che sarà rilasciato sulle smart TV targate Hisense e Toshiba con sistema VIDAA.

A partire dal mese di agosto, UFC FIGHT PASS sarà distribuito su nuovi e selezionati apparecchi televisivi Hisense e sulle smart TV Toshiba prodotte da Hisense e dotate della piattaforma intelligente VIDAA, il sistema operativo per smart TV aperto e basato su Linux presente nei prodotti diffusi in oltre 120 paesi in tutto il mondo.

UFC FIGHT PASS offre agli abbonati l’accesso alle dirette della UFC, a eventi live legati alle arti marziali miste e agli sport da combattimento di tutto il mondo, a serie originali e a programmazioni storiche, oltre che alla biblioteca in assoluto più ampia del settore, ricca di oltre 20.000 incontri di decine di organizzazioni sportive e di tutti i combattimenti disputati nella storia della UFC.

In qualità di partner marketing ufficiale della UFC, il brand Hisense apparirà nella famosa gabbia Octagon® in cui si disputeranno esclusivi eventi della UFC per tutto il resto del 2021. Hisense inoltre sarà presenting partner di selezionato contenuto digitale della UFC distribuito tramite tutte le piattaforme social di UFC nel Regno Unito e in Irlanda, Europa e Medio Oriente.

“Siamo lieti di collaborare con Hisense e VIDAA per fornire a un maggior numero di appassionati, molto più ampio che in passato, un contenuto incredibile sugli sport di combattimento grazie a UFC FIGHT PASS”, ha dichiarato Crowley Sullivan, vicepresidente e direttore generale di UFC FIGHT PASS. “Questa collaborazione è un’iniziativa vincente per tutti, perché ci aiuterà a espandere la nostra portata globale per FIGHT PASS e, al contempo, a puntare i riflettori sui prodotti Hisense per la base degli sportivi UFC nei principali mercati”.

“Il partenariato con la UFC, leader mondiale nelle MMA, è un elemento importante nell’offerta dei migliori contenuti sportivi ai nostri utenti VIDAA. Credo che, insieme, potremo far crescere le nostre attività più velocemente, poiché i sistemi VIDAA sono diffusi praticamente ovunque nel mondo e la UFC sta diventando sempre più popolare anche al di fuori degli Stati Uniti”, è stato il commento di Guy Edri, vicepresidente esecutivo del segmento Sviluppo aziendale per VIDAA.

Informazioni sulla UFC®

La UFC® è la più importante organizzazione di arti marziali miste (MMA) al mondo, forte di oltre 625 milioni di appassionati e 155 milioni di follower sui social. Ogni anno organizza più di 40 eventi live in alcune delle arene di maggior prestigio a livello globale e trasmette verso circa 900 milioni di utenze domestiche in oltre 175 paesi. L’elenco degli atleti della UFC comprende i nomi di maggior spicco delle MMA di oltre 70 paesi. L’offerta digitale proposta dall’organizzazione include UFC FIGHT PASS®, tra i principali servizi di streaming mondiali dedicati agli sport di combattimento. La UFC ha sede a Las Vegas, Nevada, ed è di proprietà di Endeavor, società globale di intrattenimento, sport e distribuzione del contenuto. Per ulteriori informazioni visitare UFC.com e seguire la UFC su Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram e TikTok: @UFC.

Informazioni su Hisense

Hisense, con cui attualmente collaborano oltre 90.000 dipendenti nel mondo, gestisce 16 parchi industriali e 16 centri di ricerca e sviluppo, comprensivi di un sistema R&D multinazionale collaborativo. Le attività dell’azienda coprono il settore multimediale e degli elettrodomestici, i sistemi IT informativi intelligenti e il moderno segmento dei servizi, con prodotti esportati in oltre 160 paesi e regioni. Secondo una società di ricerca e consulenza indipendente, per numero di unità spedite Hisense si conferma al quarto posto tra i produttori mondiali di televisori (dati riferiti al 2020).

Informazioni su VIDAA

VIDAA è un sistema operativo per smart TV aperto e basato su Linux. Creato nel 2014, in soli sei anni si è affermato come solido concorrente globale nello spazio delle piattaforme per smart TV. Nel 2020 è stata lanciata un’interfaccia utente completamente nuova e ripensata, VIDAA 4.0, un progetto incentrato sugli utenti e sul modo in cui utilizzano i contenuti. U5, la versione più recente di VIDAA, è stata rilasciata nel mese di maggio 2021. Il sistema VIDAA è pre-installato sulle nuove TV Hisense e sulle Smart TV Toshiba prodotte da Hisense. Per ulteriori informazioni visitare www.vidaa.com e seguire VIDAA su Facebook.com/vidaatv, Twitter e Instagram: @vidaatv.

