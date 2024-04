Riassunto: Visa entra a far parte della rete AWS Partner Network per contribuire alla semplificazione dei pagamenti digitali globali

Visa semplificherà l’accesso a servizi selezionati attraverso la AWS Partner Network per i suoi clienti fintech, di istituti finanziari e aziendali cloud-native

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V), leader mondiale nell’ambito dei pagamenti globali digitali, ha annunciato oggi di essere entrata a far parte della AWS Partner Network (APN), una comunità globale che si avvale delle tecnologie, dei programmi, delle competenze e degli strumenti AWS per sviluppare soluzioni e servizi per i clienti. La presenza di Visa nell’APN consentirà ai suoi partner e clienti, tra cui fintech cloud-native, di accedere e integrare servizi Visa selezionati in modo più efficiente.

Semplificazione dei pagamenti globali

Visa si impegna a rendere le transazioni più rapide, semplici e sicure per tutte le parti coinvolte nell’ecosistema di pagamenti.

Contacts

Jackie Dresch – jdresch@visa.com