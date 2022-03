U.S. Bank fornirà soluzioni di gestione dati in ambito ambientale, di responsabilità sociale e di governance ai clienti della sua divisione Global Fund Services

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–U.S. Bank ha annunciato oggi che si avvarrà della collaborazione di Sustainalytics, prestigiosa società di portata globale facente parte di Morningstar specializzata in indagini di mercato e classificazione in materia di ambiente, responsabilità sociale e governance (environmental, social and governance, ESG), per la fornitura di soluzioni di gestione dati ESG ai clienti della divisione Global Fund Services (GFS) di U.S. Bank cui occorrono servizi di analisi e rendicontazione in queste aree.

Questa collaborazione permetterà ai clienti di accedere a un’ampia gamma di datapoint sugli investimenti sostenibili basati su standard settoriali applicabili ai loro portafogli. U.S. Bank ha integrato la ricerca e la classificazione di Sustainalytics a sostegno dell’analisi dei portafogli che abilita soluzioni per la conformità normativa e capacità di rendicontazione finanziaria e per gli investitori finalizzate a soddisfare i requisiti normativi emergenti in questo ambito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

