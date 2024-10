TXOne Networks espande la serie Edge di dispositivi di sicurezza di rete nativi per gli ambienti di tecnologia operativa (OT)

La famiglia di prodotti è ora ricca di nuovi modelli e di un potente upgrade del firmware.

IRVING, Texas & TAIPEI, Taiwan–(BUSINESS WIRE)–TXOne Networks, leader nella sicurezza dei sistemi ciberfisici (CPS), ha annunciato oggi il lancio della versione 2.1 della sua serie Edge di dispositivi di sicurezza di rete, progettato per proteggere i processi e le infrastrutture industriali senza interrompere le operazioni. Questo aggiornamento ottimizza la resilienza e l’adattabilità della rete in una più ampia gamma di settori industriali.





“La nostra serie Edge è stata appositamente progettata per le complessità delle reti OT, in cui le tradizionali soluzioni di cybersecurity IT non sono all’altezza”, ha dichiarato il dott. Terence Liu, CEO di TXOne Networks. “Con la versione 2.1 abbiamo migliorato la linea di prodotti Edge per affrontare le sfide uniche degli ambienti OT, dove le interruzioni non sono accettabili. Questa versione ribadisce il nostro impegno a garantire una sicurezza robusta e adattabile che non solo soddisfi le richieste attuali, ma anticipi le esigenze in evoluzione delle operazioni industriali”.

TXOne Networks collabora con produttori e operatori di infrastrutture critiche per proteggere oltre 3.600 organizzazioni in tutto il mondo. La serie Edge V2.1 offre modelli sviluppati su misura per rispondere a diversi requisiti ambientali e hardware, fornendo opzioni per sistemi centralizzati o distribuiti, e supporta diversi tipi di connessione, con opzioni ad alta densità di porte che vanno da 1 a 48 segmenti di rete.

La versione aggiornata V2.1 semplifica l’onboarding, integra l’apprendimento dei criteri di sicurezza alimentati dall’IA orientati agli asset e offre un’ispezione continua per trasformare la protezione reattiva in prevenzione proattiva. Grazie alle patch virtuali, alle funzionalità antivirus e al filtraggio dei protocolli migliorato, Edge V2.1 garantisce una protezione completa.

La soluzione Edge si integra ora con SageOne di TXOne Networks e include oltre 120 miglioramenti nella sua console di gestione. La funzionalità di nuova introduzione CPSDR-Networking rafforza ulteriormente la sicurezza delle reti OT, senza costi aggiuntivi per gli utenti Edge esistenti. Con Edge V2.1, TXOne Networks consente alle organizzazioni di essere in prima linea nella lotta alle minacce emergenti, ottimizzando le prestazioni operative.

Segui TXOne Networks sul suo blog, su Twitter e LinkedIn.

Informazioni su TXOne Networks

TXOne Networks offre soluzioni per la cybersecurity che garantiscono l’affidabilità e la sicurezza di sistemi di controllo industriali e ambienti di tecnologia operativa. Collabora sia con importanti produttori sia con operatori di infrastrutture cruciali per sviluppare approcci pratici e intuitivi alle operazioni riguardanti la difesa informatica. Offre prodotti basati sia sul network che sugli endpoint per proteggere la rete OT e dispositivi critici per le aziende adottando un approccio di difesa approfondita in tempo reale. www.txone.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Lynette Lee



Lynette_lee@txone.com