TÜV SÜD supporta Microvast nel suo tragitto verso una produzione sostenibile delle batterie

MONACO e HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Il mercato dei veicoli elettrici a batteria (battery electric vehicles, BEV) e dei sistemi fissi di accumulo energetico a batteria è in rapida espansione. Un approccio integrato è vitale per garantire che le tecnologie alla base di questi sistemi possano soddisfare le richieste di sostenibilità in continua crescita. TÜV SÜD, fornitore globale di servizi di collaudo, ispezione e certificazione (Testing, Inspection and Certification, TIC), ha sviluppato un programma di valutazione della sostenibilità per la produzione delle batterie, la cui implementazione è attualmente in corso per la prima volta nell’ambito di un progetto pilota con Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ:MVST), prestigioso fornitore di tecnologie per batterie per veicoli commerciali e speciali di nuova generazione.





Ispirata dagli obiettivi olistici di sviluppo sostenibile (sustainable development goals, SDG) delle Nazioni Unite durante lo sviluppo del proprio programma di valutazione della sostenibilità, TÜV SÜD ha scelto questi obiettivi come base per la definizione di indicatori e criteri specifici che consentissero ai propri esperti di ispezioni tecniche di valutare e quantificare la sostenibilità.

TÜV SÜD ha persino tenuto in considerazione i requisiti della futura Direttiva UE sulle batterie. Il programma di valutazione della sostenibilità di TÜV SÜD è strutturato in modo da aiutare i produttori a rendere più sostenibili le attività di fabbricazione delle batterie non solo sotto il profilo ecologico, ma anche sociale ed economico.

In un progetto pilota per la prima fase della valutazione della sostenibilità, TÜV SÜD ha esaminato lo stato attuale della sostenibilità aziendale di diversi stabilimenti di Microvast. Il progetto pilota ha segnato il debutto di uno strumento di valutazione degli SDG di nuova ideazione che consente una rilevazione imparziale, olistica e trasparente nonché la valutazione dei dati sottostanti. I risultati della prima fase della valutazione di sostenibilità sono stati riepilogati in una relazione, che verrà utilizzata da Microvast come punto di partenza per il miglioramento delle proprie iniziative di sostenibilità.

“Sostenibilità, produzione sostenibile e catene di fornitura sostenibili stanno diventando requisiti essenziali in grado di garantire un margine di competitività alle aziende in tutti i settori” ha dichiarato Ferdinand Neuwieser, amministratore delegato di TÜV SÜD Industrie Service GmbH. “Siamo onorati di poter realizzare questo progetto pilota in materia di sostenibilità. Microvast si impegna a fondo verso il proprio obiettivo di miglioramento della sostenibilità della produzione delle sue batterie e questo progetto rappresenta un importante passo avanti verso il conseguimento dei traguardi prefissati.”

“Il nostro obiettivo strategico consiste nel rendere pienamente sostenibili le attività di produzione delle batterie e le catene di fornitura sulla base degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite” ha rivelato Sascha Kelterborn, presidente e responsabile delle entrate di Microvast Holdings, Inc. “Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono. Le valutazioni di sostenibilità e le relazioni di TÜV SÜD ci aiuteranno a superare queste sfide e a documentare i progressi compiuti sulla strada verso la conquista di una posizione di leadership nel comparto della produzione di batterie sostenibili.”

Il progetto sta per entrare ora nella seconda fase, che dovrebbe prevedere raccomandazioni per migliorare ulteriormente la sostenibilità dei processi di produzione di Microvast.

Nota per lo staff editoriale: il comunicato stampa e le foto ad alta risoluzione sono disponibili su Internet all’indirizzo www.tuvsud.com/newsroom.

Fondato nel 1866 come associazione per le ispezioni delle caldaie a vapore, il gruppo TÜV SÜD si è evoluto in un’azienda di portata globale. Più di 25.000 dipendenti lavorano in oltre 1.000 sedi di all’incirca 50 Paesi per migliorare continuamente tecnologie, sistemi e competenze. Il loro lavoro contribuisce in modo significativo a rendere sicure e affidabili innovazioni tecniche come l’industria 4.0, la guida autonoma e le energie rinnovabili. www.tuvsud.com

Microvast Holdings, Inc. è un innovatore tecnologico impegnato nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di soluzioni per batterie agli ioni di litio. Microvast è rinomata per le sue sofisticate tecnologie per celle e per le sue capacità d’integrazione verticale che spaziano dai fondamenti di chimica alla base del funzionamento delle batterie (catodo, anodo, elettrolita e separatore) a moduli e pacchi batteria. Integrando il processo partendo dalle materie prime fino all’assemblaggio dei sistemi, Microvast ha sviluppato una linea di prodotti che trovano impiego in una vasta gamma di applicazioni in diversi settori, tra cui veicoli elettrici, stoccaggio di energia e componenti per batterie. L’ambizione strategica di Microvast è diventare un’azienda produttrice di batterie completamente sostenibile. Microvast, la cui sede centrale si trova nei pressi di Houston nel Texas, è stata fondata nel 2006. Per ulteriori informazioni visitare il sito web all’indirizzo www.microvast.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dr. Thomas Oberst



TÜV SÜD AG



Comunicazioni aziendali



Westendstr. 199, 80686 Monaco



Tel. +49 (0) 89 / 57 91 – 23 72



Fax +49 (0) 89 / 57 91 – 22 69



E-mail thomas.oberst@tuvsud.com

Internet www.tuvsud.com/de

Sarah Alexander



Microvast



Relazioni con gli investitori



Tel. +1 (346) 309-2562



E-mail ir@microvast.com

Internet www.microvast.com