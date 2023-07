True nomina Sam McGrath General Manager, EMEA e APAC

Il leader innovativo guiderà la crescita globale nelle tecnologie e nei servizi dei talenti di True









LONDRA–(BUSINESS WIRE)–True, la prestigiosa piattaforma globale di prodotti e servizi per la gestione innovativa dei talenti, ha annunciato oggi la nomina di Sam McGrath al ruolo di general manager, EMEA e APAC.

Nel suo nuovo ruolo, Sam collaborerà a stretto contatto con la leadership globale di True per massimizzare il potenziale di True in tutto il mondo. Il neo general manager amplierà la piattaforma di ricerca internazionale dei dirigenti e la più ampia piattaforma di prodotti e servizi di gestione dei talenti, compresa True Search, Thrive, AboveBoard, Jopwell, e TrueBridge. Sam supervisionerà le attività nelle aree EMEA e APAC–che oggi comprendono gli uffici di True ad Amsterdam, Berlino, Dubai, Londra, Melbourne, Singapore, Stoccolma e Sydney–assicurando la connettività globale con la società più ampia.

“ Nel corso della sua carriera, Sam ha dimostrato impegno nella promozione di una cultura di alte prestazioni incentrata sulle persone e ha dimostrato una capacità di trasformare la visione strategica in azione”, ha dichiarato Kate Vanek, COO e CFO globale per True. “ Sam garantirà la crescita continua di True, pur mantenendo la nostra fenomenale cultura che mette le persone al centro delle nostre operazioni”.

Sam porta all’incarico due decenni di esperienza in vendite di investment banking e gestione operativa del rischio. Ultimamente, Sam è stato Responsabile del rischio non-finanziario per la Standard Chartered Bank di Singapore, direttore del banking aziendale, commerciale e istituzionale per le regioni di Europa e Americhe.

“ L’unica cosa che mi ha colpito più della trasformazione che True sta promuovendo nell’agenda del talento globale sono stati i valori condivisi e la visione ambiziosa tra quanti guidano la crescita di True”, ha dichiarato McGrath. “ Non potrei essere più orgoglioso di guidare le regioni EMEA e APAC, né più entusiasta di aiutare a scalare l’innovazione e la trasparenza che True porta allo spettro di prodotti e servizi straordinari”.

Prima di entrare nel settore bancario, Sam si è distinto come ufficiale paracadutista alla guida delle migliori squadre militari in varie missioni in Iraq e Afghanistan, e più recentemente come responsabile di tutti gli addestramenti e della selezione per il Reggimento dei paracadutisti e le Forze aeree britanniche. Sam è autore di libri best seller di fitness e possiede una laurea MBA e un Master in Coaching. Grazie all’impegno dimostrato nel promuovere una cultura dell’eccellenza nelle prestazioni incentrata sulle persone e una capacità di tradurre in azione una visione strategica estremamente sviluppata, Sam garantirà una traiettoria di crescita pur mantenendo la cultura di True al centro delle attività della società.

INFORMAZIONI SU TRUE:

La True Platform consiste in una raccolta di marchi, tra cui True Search (ricerca di dirigenti), TrueBridge (assunzione di dirigenti per consulenza, intermedia e frazionale), Thrive (software Talent CRM), e Synthesis (valutazione della leadership e strumenti di sviluppo). Inoltre, True aiuta le aziende a realizzare gli obiettivi di diversità e inclusione con le unità aziendali AboveBoard (una piattaforma e comunità dirigente inclusiva), e Jopwell (la prima e principale piattaforma tecnologica per la diversità per professionisti nelle fasi iniziale e intermedia della propria carriera). True inoltre supporta società promettenti attraverso le sue aziende di investimento True Equity e Vera Equity.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Sarah Mikhailova / VP, Comunicazioni



sarah@trueplatform.com