Trilliant è stata scelta da ESB Networks per la fornitura di contatori elettrici intelligenti a sostegno del programma nazionale irlandese di misurazione intelligente

La tecnologia e l’esperienza di Trilliant consentiranno a ESB Networks di aggiornare i contatori di elettricità nelle case, nelle aziende agricole e nelle imprese della Repubblica d’Irlanda

FRANCOFORTE, Germania–(BUSINESS WIRE)–Enlit Europe 2022 – Trilliant, fornitore leader a livello internazionale di soluzioni per l’infrastruttura di misurazione avanzata (AMI), le smart grid, le smart city e l’IIoT, ha annunciato che la sua divisione britannica, Trilliant Networks Operations (UK) Ltd., è stata selezionata da ESB Networks come uno dei fornitori per la fornitura di contatori intelligenti a supporto del rollout del National Smart Metering Programme (NSMP) irlandese. Il programma mira a rendere più facile per i clienti di gestire l’uso dell’energia, risparmiare denaro e ridurre l’impronta di carbonio.

Secondo i termini dell’accordo, Trilliant e il suo partner, Holley Technology Ltd., saranno responsabili della fornitura di contatori trifase a ESB Networks, compresi l’implementazione, il collaudo, la manutenzione e l’assistenza dei contatori. Grazie all’esperienza e alla tecnologia di Trilliant e Holley, le case, le aziende agricole e le imprese potranno beneficiare di una maggiore efficienza energetica, di una fatturazione più accurata, di una migliore gestione della rete e altro ancora.

Nell’ambito del Piano d’azione nazionale per il clima, ESB Networks ha il compito di aggiornare tutti i contatori di energia elettrica della Repubblica d’Irlanda con contatori intelligenti. Trilliant è un fornitore approvato da ESB Networks per i contatori intelligenti e i servizi correlati dal 2021, quando è stato firmato un accordo quadro per i sistemi head end, i sistemi di gestione dei dati dei contatori e l’architettura di sicurezza.

“Siamo entusiasti di lavorare con ESB Networks e di fornire la tecnologia e il supporto migliori della categoria per questo progetto di trasformazione in Irlanda”, ha dichiarato Tom Tipple, amministratore delegato della regione Europa, Medio Oriente e Africa di Trilliant. “Grazie a questa partnership, il nostro lavoro insieme porterà a soluzioni sicure e affidabili che potranno trasformare il sistema di utilità di ESB Networks”.

“Il nostro programma di sostituzione dei contatori sta contribuendo a garantire un’Irlanda più verde e sostenibile”, ha dichiarato Carmel O’Connor, Smart Metering Project Manager di ESB Networks. “Siamo lieti di collaborare con Trilliant in questa prossima fase del nostro piano di implementazione, che in ultima analisi fornirà ai proprietari di casa e alle aziende una maggiore scelta e informazioni migliori e più accessibili sui loro consumi energetici”.

Trilliant e Holley lavoreranno a stretto contatto con ESB Networks sulla progettazione finale per garantire che i contatori siano pienamente conformi alle esigenze e ai requisiti di ESB Networks per lo scopo previsto, attraverso la fase 3 del programma di distribuzione nazionale di ESB Networks.

Informazioni su Trilliant

