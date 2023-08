Travelshift ottiene un aumento di capitale pari a 10 milioni di dollari

REYKJAVIK, Islanda–(BUSINESS WIRE)–Travelshift, agenzia viaggi online (OTA – online travel agency) leader in Islanda ha raccolto 10 milioni di dollari di capitale dagli azionisti esistenti, aumentando la quantità di fondi totale a 30 milioni di dollari.









Il finanziamento rappresenta un voto di fiducia dagli investitori attuali di Travelshift nel potenziale di crescita e nel futuro dell’azienda. Secondo Harshal Chaudhari, Presidente e Chief Investment Officer a GE Investment Management Co., “Siamo felici di continuare a supportare Travelshift lungo il proprio incredibile percorso. L’azienda si impegna costantemente per cercare l’innovazione e la soddisfazione dei propri clienti, due aspetti cruciali per il successo dell’azienda, e crediamo fortemente nel potenziale dell’azienda di rivoluzionare il futuro del settore del turismo”.

L’ultimo round di fondi segue il recente lancio di Travelshift di Guide to Europe, una piattaforma per viaggi che risolve il problema del Connected Trip per il mercato turistico europeo. Questo servizio innovativo, supportato dall’IA, permette a chi viaggia di prenotare tutto ciò di cui hanno bisogno con un solo processo di checkout e gestire l’intero viaggio tramite una sola app. Fornisce anche ai viaggiatori l’accesso a migliaia di itinerari che sono stati ottimizzati con l’IA, rappresentando ciò che oggi è la più ampia selezione di pacchetti vacanze in Europa.

“Siamo felici di ricevere un supporto continuo e una fiducia incrollabile da parte nei nostri attuali azionisti,” ha riferito David Stewart, CEO di Travelshift. “Questo round di finanziamenti permette di accelerare le nostre iniziative per la crescita e continuare a sviluppare la prossima generazione di viaggi tramite l’uso innovativo dell’IA per fornire esperienze di viaggio semplificate e personalizzate”.

Travelshift vuole esprimere la propria gratitudine al suo team dedicato, ai propri clienti, e agli azionisti fedeli all’azienda per il loro continuo supporto e per il credere nella missione dell’azienda.

Informazioni su Travelshift:

Travelshift è un’agenzia viaggi online leader del settore (OTA – Online Travel Agency) che si è specializzata nel fornire soluzioni di viaggio basate sulla propria tecnologia. Con oltre una decade di esperienza nel settore, Travelshift è impegnata nel rivoluzionare il modo in cui le persone viaggiano, offrendo servizi innovativi ed esperienze eccellenti per i propri clienti.

