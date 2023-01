Translated è stata nominata leader nella traduzione automatica da IDC MarketScape

ROMA–(BUSINESS WIRE)–#oceangloberace2023–Translated, l’azienda pioniera dei servizi di localizzazione assistita basata su IA, è stata riconosciuta come leader nel MarketScape “Worldwide Machine Translation Software 2022 Vendor Assessment” (Doc N. US48325622, dicembre 2022) da IDC, il principale fornitore globale di servizi di market intelligence e consulenza per le tecnologie dell’informazione. Lo studio valuta le aziende di machine translation (MT) sulle capacità di esecuzione dei progetti dei clienti e l’allineamento con le loro esigenze future.

Nel rapporto di IDC MarketScape si osserva: “Si prenda in considerazione ModernMT di Translated per la traduzione automatica se si è una grande azienda multinazionale alla ricerca di un supporto multidominio adattabile che possa essere implementato in locale o tramite cloud, con supporto correlato per aree come la localizzazione e la convalida umana“.

Commentando la notizia, l’amministratore delegato Marco Trombetti ha dichiarato: “Il riconoscimento di IDC MarketScape segue quelli che Translated ha recentemente ricevuto da Intento e Gartner per la qualità della traduzione automatica e per i servizi di traduzione basata su intelligenza artificiale. Siamo orgogliosi di guidare i progressi nella tecnologia che sta ridefinendo l’intero settore della localizzazione“.

L’innovazione continua e un forte modello multidominio sono i punti di forza della leadership di Translated, secondo il report. IDC MarketScape ha evidenziato il ruolo di Translated nello sviluppo di una tecnologia open source chiamata ModernMT nel corso di due progetti di ricerca finanziati dall’UE avviati nel 2010. La traduzione a livello di documento e l’adattabilità contestuale in tempo reale sono considerate le sue caratteristiche più rilevanti. IDC MarketScape ha anche osservato: “I clienti hanno elogiato l’accuratezza di ModernMT, in particolare la sua capacità di adattarsi automaticamente a una vasta gamma di casi d’uso senza la necessità di una formazione aggiuntiva“.

ModernMT è un software di traduzione automatica adattivo e brevettato che supporta oltre 2.100 combinazioni linguistiche ed è disponibile sia per la traduzione in tempo reale che in batch. È spesso abbinato alla rete globale di Translated di 300.000 linguisti professionisti per convalidare e personalizzare contenuti complessi/di alto valore e fornire una vasta gamma di servizi che possono aiutare con la traduzione su larga scala.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei fornitori di IDC MarketScape è progettato per offrire una panoramica dell’idoneità competitiva dei fornitori di ITC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) in un determinato mercato. La metodologia di ricerca utilizza un metodo di assegnazione dei punteggi rigoroso basato su criteri sia qualitativi che quantitativi, che si traduce in un’unica illustrazione grafica della posizione di ciascun fornitore all’interno di un certo mercato. IDC MarketScape propone un quadro chiaro in cui le offerte di prodotti e servizi, le capacità, le strategie e i fattori di successo sul mercato attuali e futuri dei fornitori di IT e telecomunicazioni possono essere confrontati in modo significativo. Questo framework, inoltre, fornisce agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza dei fornitori attuali e potenziali.

Informazioni su Translated

Translated è un fornitore leader di servizi linguistici internazionali e pioniere nell’intelligenza artificiale a supporto dei traduttori professionisti. L’azienda è stata fondata nel 1999 dalla linguista Isabelle Andrieu e dall’informatico Marco Trombetti per consentire a tutti di comprendere ed essere compresi nella propria lingua.

