Trailstone entra nel mercato nordico dell’energia

Servizi di gestione del rischio, ottimizzazione degli asset e trading oggi abilitati dalla tecnologia ora disponibili per gli asset rinnovabili in Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Trailstone Group, un’azienda globale di energia e tecnologia, ha annunciato oggi di aver iniziato ad offrire servizi di gestione del rischio di energia rinnovabile, ottimizzazione degli asset e trading in Norvegia, Svezia, Danimarca e Finlandia. La società può offrire una serie di prodotti per le energie rinnovabili tra cui contratti di acquisto di energia elettrica (PPA, Power Purchase Agreements), servizi di gestione del rischio di sbilanciamento e gestione delle garanzie di origine (GoO). Dal 2013, Trailstone ha fornito servizi simili per più di 18.000 MW di impianti di energia rinnovabile nell’UE, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, e ha recentemente iniziato ad offrire servizi simili in Giappone.

Un flusso di nuova energia intermittente rinnovabile negli ultimi cinque anni ha aumentato significativamente la complessità nei mercati energetici dei Paesi nordici e si prevede che la regione scandinava triplichi le sua capacità eolica e solare entro il 2030. Una serie di riforme del mercato sarà implementata nel 2023 e nel 2024 per supportare lo sviluppo continuo di rinnovabili e integrare più strettamente Nord Pool con i mercati energetici europei. Le riforme previste comprendono l’accoppiamento dei mercati basati sui flussi, l’introduzione dei mercati di flessibilità e il passaggio alla risoluzione di 15 minuti nei mercati intraday. Trailstone ha aiutato i proprietari e gli sviluppatori di risorse eoliche e solari ad affrontare simili riforme di mercato nel mondo ed è ben posizionata per aiutare i proprietari di asset nei Paesi nordici a minimizzare i rischi e ottimizzare i rendimenti durante l’evoluzione dei mercati Nord Pool.

Ante Pogacic, Direttore globale di energia e rinnovabili a Trailstone ha affermato: “ I mercati nordici dell’energia elettrica stanno seguendo una tendenza simile a quella che abbiamo aiutato i clienti a navigare in altri mercati globali mentre il mondo si affretta d installare più generazione eolica e solare. I proprietari e gli sviluppatori di asset rinnovabili che vendono energia a Nord Pool hanno bisogno di soluzioni come la nostra piattaforma di ottimizzazione abilitata all’intelligenza artificiale per gestire la sempre maggiore complessità del mercato, e siamo entusiasti di estendere i nostri servizi e la nostra esperienza”.

Negli ultimi 30 anni, l’energia idroelettrica è stato il principale strumento di bilanciamento nel sistema energetico del Paesi nordici grazie alla sua capacità di accumulo di energia e generazione flessibili. Nei prossimi anni, aumenteranno sia il valore dell’energia idroelettrica flessibile sia le sfide della generazione intermittente di energia eolica e solare. In anni recenti, con uno scarso bilancio idrogeologico, durante il quale i Paesi nordici ricevono una precipitazione inferiore alla media, il prezzo della produzione eolica e solare si è ridotto rispetto al prezzo dell’elettricità. Ad esempio, un’analisi condotta da Trailstone ha scoperto che nel 2022, un anno di produzione idroelettrica inferiore rispetto al previsto, i proprietari di energia eolica nei Paesi nordici hanno raggiunto, in media, il 70-75% del prezzo di mercato dell’energia elettrica e hanno sostenuto costi di sbilanciamento significativamente maggiori.

Geir Dvergastein, Market Manager, Norvegia, al Nord Pool ha dichiarato: “ Con attori del mercato come Trailstone in grado di ottimizzare in modo intelligente l’importo dell’energia eolica e solare disponibile in rete, siamo sicuri di riuscire a implementare le riforme necessarie per supportare il passaggio a una generazione rinnovabile più intermittente, assicurando nel contempo una fornitura di energia affidabile ed efficiente”.

La piattaforma di ottimizzazione esclusiva di Trailstone utilizza solidi modelli meteo, analisi di dati e Artificial Intelligence (AI) per meglio prevedere la fornitura di energia rinnovabile e ottimizzare i ritorni per i proprietari di asset. I team esperti di gestione del rischio e di trading di Trailstone utilizzano la piattaforma per gestire gli sbilanciamenti causati dai rischi di produzione legati alle condizioni meteo, abbassando le barriere all’ingresso per sviluppatori e consentendo lo sviluppo di altra generazione di energia eolica e solare. A livello di rete, migliorare l’efficacia con la quale le rinnovabili vengono gestite consente maggiori risorse da collegare alla rete, abbassando i costi e i requisiti di riserva, tutti dei quali offrono un migliore ambiente per il consumatore finale.

Informazioni su Trailstone

Trailstone è un’azienda globale di asset management e trading di energia rinnovabile che fornisce servizi di gestione del rischio e ottimizzazione dei ricavi per il miglioramento della produzione e dei rendimenti attesi dell’investimento. L’azienda offre una piattaforma di gestione delle energie rinnovabili end-to-end automatizzata, supportata da un track record di successo in ambito trading. La tecnologia proprietaria di Trailstone si avvale di strumenti di analisi dei dati e meteorologia per offrire modelli solidi, previsioni di produzione e capacità di trading ai propri clienti. Fondata nell’aprile 2013 e presente in 20 paesi, ad oggi Trailstone ha contribuito all’ottimizzazione di impianti di energia rinnovabile per una capacità superiore a 18.000 MW. Per maggiori informazioni consultare www.trailstonegroup.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Informazioni per i media:

Rebecca Collins



Contatto per le informazioni per i media



trailstone@antennagroup.com