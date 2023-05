 Trailstone e Glennmont Partners siglano PPA per un portafoglio eolico di 84 MW in Italia

L’accordo espande la presenza globale di Trailstone portando il totale della capacità gestita in Europa oltre i 4 GW

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Trailstone Group (“Trailstone”), azienda globale operante in ambito di tecnologia ed energia, ha annunciato in data odierna di aver siglato un power purchase agreement (PPA) Route to Market con Glennmont Partners from Nuveen (“Glennmont”), uno dei maggiori gestori di investimenti al mondo nel segmento dell’energia rinnovabile, in relazione a un portafoglio eolico di 84 MW in Italia. Si tratta di un’ulteriore tappa nel rapporto di lunga data tra Trailstone e Glennmont, avviato nel 2016, che porta la capacità eolica totale gestita da Trailstone in Italia nel 2023 oltre i 500 MW e la capacità totale di impianti rinnovabili gestiti da Trailstone in Europe oltre i 4,3 GW.

L’operazione consentirà a Trailstone di utilizzare il proprio accesso al mercato, il proprio know-how e la propria piattaforma proprietaria di ottimizzazione dell’energia rinnovabile per ridurre il rischio di bilanciamento e massimizzare i ricavi dell’energia prodotta dagli impianti eolici italiani di Glennmont. I PPA route to market offerti da Trailstone permettono ai proprietari degli impianti, quali Glennmont, di accedere ai mercati a termine dell’energia, di minimizzare il rischio di bilanciamento e generare ricavi dai mercati dei servizi ancillari, di accedere al mercato dei servizi di dispacciamento e di rispettare le garanzie di rendimento minimo dell’investimento.

Ante Pogacic, direttore globale energia e rinnovabili presso Trailstone, ha dichiarato: “ Trailstone è orgogliosa di portare avanti la partnership con Glennmont fornendo soluzioni tech di ottimizzazione degli asset e di gestione del rischio per gli impianti eolici di Glennmont in Italia. Operazioni come questa sono necessarie per accelerare la transizione energetica, riducendo i crescenti rischi di mercato cui devono far fronte i proprietari di impianti di generazione solari ed eolici”.

Francesco Cacciabue, partner presso Glennmont, ha commentato: “ Siamo lieti di poter continuareil nostro rapporto di lunga data con Trailstone e dell’opportunità di collaborare con il team di esperti di Trailstone per l’ottimizzazione del nostro portafoglio eolico in Italia. Questo PPA route to market garantirà che i nostri investimenti attentamente selezionati e con rischio gestito producano performance durature e rendimenti affidabili”.

La piattaforma proprietaria di ottimizzazione di Trailstone si serve di solidi modelli meteorologici , strumenti di analisi dei dati e intelligenza artificiale (IA) per generare previsioni accurate della generazione di energia rinnovabile e ottimizzare i rendimenti per i proprietari degli impianti. I team di trading e risk-management di grande esperienza di Trailstone utilizzano la piattaforma per gestire gli squilibri causati da rischi di produzioni legati alle condizioni meteorologiche, abbassando le barriere all’ingresso al mercato per gli asset developer e rendendo possibile l’espansione della generazione di energia solare ed eolica. A livello di rete elettrica, incrementando l’efficacia ed efficienza della gestione dell’ energia rinnovabile facilita la crescente penetrazione delle rinnovabili nel mercato, riducendo al contempo i costi di dispacciamento e i margini di riserve necessari, tutti fattori che contribuiscono a creare un contesto migliore per il consumatore finale.

Informazioni su Trailstone

Trailstone è un’azienda globale di asset management e trading dienergia rinnovabile che fornisce servizi di gestione del rischio e ottimizzazione dei ricavi per il miglioramento della produzione e dei rendimenti attesi dell’investimento. L’azienda offre una piattaforma di gestione delle energie rinnovabili end-to-end automatizzata, supportata da un track record di successo in ambito trading. La tecnologia proprietaria di Trailstone si avvale di strumenti di analisi dei dati e meteorologia per offrire modelli solidi, previsioni di produzione e capacità di trading ai propri clienti. Fondata nell’aprile 2013 e presente in 16 paesi, ad oggi Trailstone ha contribuito all’ottimizzazione di impianti di energia rinnovabile per una capacità superiore a 18.000 MW. Per maggiori informazioni consultare www.trailstonegroup.com.

Informazioni su Glennmont Partners from Nuveen

Glennmont Partners from Nuveen, leader nella gestione dei fondi infrastrutturali, da oltre un decennio è all’avanguardia negli investimenti per l’energia pulita. L’azienda è una controllata di Nuveen, che gestisce 1.300 miliardi di dollari di attivi per conto di istituzioni e individui in tutto il mondo. Glennmont è uno dei maggiori gestori di fondi specializzati nelle energie rinnovabili con investimenti pari a circa 2 miliardi di euro in oltre 30 progetti di energia pulita, quali parchi eolici, solare fotovoltaico e biomassa, che congiuntamente producono oltre 1.500 MW di capacità elettrica installata in tutta l’Unione europea. (www.glennmont.com)

Glennmont Partners è una denominazione commerciale di Clean Energy Partners LLP e Glennmont Asset Management Limited, entrambe autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority.

Per ulteriori informazioni visitare www.glennmont.com

Seguite Glennmont su twitter: @glennmont

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

