TradeSun annuncia la sottoscrizione di un accordo con Wells Fargo

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TradeSun e Wells Fargo hanno sottoscritto un accordo che consentirà a Wells Fargo di avvalersi della soluzione di soluzione di digitalizzazione per la finanza commerciale e la compliance leader del settore di TradeSun, utilizzando l’intelligenza artificiale (IA) e altre tecnologie avanzate per ottimizzare i complessi processi manuali utilizzati a livello globale nel settore bancario.





L’importante nuova versione di TradeSun sta ridefinendo la digitalizzazione della finanza commerciale e apre nuove strade nel settore dell’acquisizione dei dati cognitivi e dell’automazione intelligente dei processi e porta a un nuovo livello il controllo della compliance e la verifica dei documenti. L’IA orientata al commercio di TradeSun aiuterà Wells Fargo nel raggiungimento dei suoi obiettivi automatizzando i processi manuali, e aumentando in tal modo la capacità per generare nuova attività.

Wells Fargo utilizzerà la piattaforma IA di TradeSun per digitalizzare, estrarre, convalidare e classificare dati non strutturati per l’utilizzo durante la verifica della compliance e dei documenti.

“Durante il nostro percorso con Wells Fargo, abbiamo osservato il livello di efficienza con cui operano. Personalmente, sono spinto a fare in modo che la piattaforma di IA di TradeSun continui ad accelerare la leadership dell’azienda sul mercato. In TradeSun, traiamo ispirazione dalla decisione di Wells Fargo di investire in questa relazione. Si tratta di una potente conferma dell’innovazione di TradeSun nella digitalizzazione della finanza commerciale globale”, ha dichiarato Nigel Hook, fondatore e CEO di TradeSun.

“Wells Fargo continua a registrare importanti progressi nella trasformazione dei nostri processi di finanza commerciale e di crediti. Il nostro accordo con TradeSun ci garantisce gli strumenti di digitalizzazione e automazione per rafforzare il nostro quadro di rischio, offrire un’esecuzione senza errori e fornire un’esperienza clienti del massimo livello”, ha dichiarato Cesar Gonzalez, direttore del gruppo Commercial Banking Operations di Wells Fargo.

“Progettiamo e distribuiamo prodotti innovativi per servire i nostri clienti in maniera più ottimizzata sui diversi canali”, ha spiegato Kiran Vuppu, direttore del gruppo Commercial Banking Client Insights e Commercial Lending Product Management di Wells Fargo. “Il nostro team sta guidando questa operazione anche mediante l’utilizzo di IA per migliorare l’esperienza dei nostri clienti e lavorare con TradeSun è una parte importante di tale strategia.”

Informazioni su TradeSun

TradeSun è l’azienda leader in ambito di intelligenza artificiale per il commercio globale. La nostra piattaforma TradeSun Intelligence digitalizza i documenti e aumenta notevolmente la produttività, automatizzando la compliance in tempo reale per i rischi di crimini finanziari e sanzioni. La nostra piattaforma esegue la riconciliazione automatica delle transazioni e assegna punteggio sostenibile delle transazioni, primo nel suo genere, utilizzando la soluzione CoriolisESG di TradeSun. Il nostro Global Markets Explorer è stato progettato per assimilare completamente i dati delle transazioni e le informazioni sulla catena di approvvigionamento di livello profondo per oltre 460 milioni di aziende, per aiutare i clienti a ridurre il rischio della loro catena di fornitura con fonti alternative e a scoprire nuovi mercati per incrementare le vendite.

La tecnologia IA di TradeSun contribuisce a ridurre i costi di elaborazione, migliorando la verifica della compliance e consentendo lo sviluppo di un ecosistema sostenibile per commercio e catena di fornitura per banche e multinazionali.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.tradesun.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tradesun

Informazioni su Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) è una società di servizi finanziari leader nel settore, con un patrimonio di circa 1.900 miliardi di USD, che serve con orgoglio una famiglia americana su tre e oltre il 10% delle piccole imprese negli Stati Uniti, ed è uno dei principali fornitori di servizi bancari del mercato medio negli Stati Uniti: Forniamo un ventaglio diversificato di prodotti e servizi bancari, di investimento e ipotecari, nonché servizi di finanza commerciale e di consumo, attraverso i nostri quattro segmenti operativi segnalabili: Consumer Banking and Lending, Commercial Banking, Corporate and Investment Banking e Wealth & Investment Management. Wells Fargo si è classificata al 47º posto nella classifica 2023 di Fortune delle più grandi aziende americane. Nelle comunità in cui opera, l’azienda concentra il proprio impatto sociale sullo sviluppo di un futuro sostenibile e inclusivo per tutti, promuovendo l’accessibilità degli alloggi, la crescita delle piccole imprese, la salute finanziaria e un’economia a basse emissioni di carbonio. Notizie, approfondimenti e opinioni di Wells Fargo sono disponibili anche su Wells Fargo Stories.

Per ulteriori informazioni, visitare www.wellsfargo.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wellsfargo

