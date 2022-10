TRADE REPUBLIC SBARCA IN UNDICI NUOVI MERCATI

Trade Republic sbarca in Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia

L’azienda ha ora un mercato potenziale da 340 milioni di europei in 17 paesi, compresi i mercati già esistenti di Germania, Francia, Italia, Spagna, Paesi Bassi e Austria

Con le azioni frazionate, i clienti possono ora investire facilmente in qualsiasi azione o ETF a partire da qualsiasi importo

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Trade Republic, la più grande piattaforma di risparmio in Europa, continua la sua espansione europea. Da oggi, i cittadini di altri undici mercati possono utilizzare Trade Republic. Disponibile in Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Slovenia, Trade Republic è ora presente in quasi tutta l’Eurozona, consentendo a 340 milioni di europei di iniziare il loro percorso di creazione di ricchezza con un accesso sicuro e semplice ai mercati dei capitali.

“L’inflazione nell’eurozona ha subito un’impennata: questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti gli europei”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. “Chiunque dovrebbe avere accesso ai mercati finanziari per generare ricchezza a lungo termine, partecipare alla crescita economica e riuscire a risparmiare per la pensione. Abbiamo costruito Trade Republic esattamente per questo e ora apriamo diciassette nuovi mercati, così che chiunque possa prendere in mano le proprie finanze”.

Con la sua offerta semplice e intuitiva, Trade Republic democratizza gli investimenti nell’area euro. Il cuore dell’offerta sono i piani di risparmio gratuiti in ETF e azioni. Non sono previste commissioni per transazioni singole, solo un costo fisso di 1€ a operazione, e si può investire in azioni, ETF, criptovalute o derivati. All’inizio di ottobre, Trade Republic ha aggiunto anche gli investimenti frazionati.

Dal 2015 Trade Republic ha costruito un’offerta finanziaria a partire da un prodotto facile da usare e alla portata di tutti. Dopo aver raccolto oltre 1,3 miliardi di euro in capitale di rischio, Trade Republic continuerà a espandere la propria offerta nei prossimi mesi.

Trade Republic è una piattaforma di risparmio europea disponibile per app e web, che consente di risparmiare e investire sul mercato dei capitali con soli tre click. La vision di Trade Republic è quella di aprire a tutti le opportunità offerte dai mercati finanziari. Trade Republic ha una licenza in Germania ed è controllata dalla BaFin. È una società d’investimento autorizzata da Consob in Italia.

