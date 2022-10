TRADE REPUBLIC LANCIA GLI INVESTIMENTI FRAZIONATI

Trade Republic da oggi consente ai propri clienti di investire facilmente in tutte le azioni e gli ETF offerti sulla piattaforma a partire da qualsiasi importo.

I clienti possono investire in qualsiasi frazione incrementale di un’azione o di un ETF allo stesso prezzo e con gli stessi spread dell’acquisto di unità intere.

L’investimento frazionato consente di diversificare ulteriormente il proprio portafoglio, rendendo disponibili a chiunque anche le azioni più costose.

BERLINO–(BUSINESS WIRE)–Trade Republic porta avanti la sua missione di rendere i mercati dei capitali accessibili a tutti: da oggi la piattaforma consente infatti di acquistare una frazione reale di un’azione o di un ETF a partire da qualsiasi importo. Da oggi si può possedere qualsiasi azione con qualsiasi budget, massimizzando le proprie opzioni di diversificazione. Gli investimenti frazionati garantiscono gli stessi diritti del titolo intero sottostante.

“Con il Fractional Investing stiamo spingendo in avanti la democratizzazione della ricchezza. Da oggi chiunque può partecipare al successo di aziende con azioni costose come Tesla, Adyen o Booking.com”, afferma Christian Hecker, cofondatore di Trade Republic. “I prezzi elevati di alcuni titoli sono una delle ragioni principali per cui molti piccoli risparmiatori credono di non avere abbastanza capitale da investire. Con gli investimenti frazionati renderemo gli investimenti più accessibili a tutti: i nostri clienti possono ora acquistare qualsiasi azione con qualsiasi budget”.

L’investimento frazionato aiuta i clienti a diversificare il loro portafoglio, a prescindere dal budget. Quando si acquistano titoli interi, l’investimento minimo è sempre di una unità, il che significa che molti piccoli investitori sono costretti a puntare su un numero minore di titoli, aumentando il rischio.

“L’investimento frazionato è una vera innovazione nei mercati finanziari europei. Il concetto di azione intera è un retaggio del passato. Nell’era digitale, ci si aspetta di poter controllare completamente l’importo di ogni acquisto”, aggiunge Marsel Nikaj, direttore di prodotto di Trade Republic. “I nostri clienti mantengono tutte le garanzie e diritti del titolo intero”.

SU TRADE REPUBLIC:

Trade Republic è una piattaforma di risparmio europea disponibile per app e web, che consente di risparmiare e investire sul mercato dei capitali con soli tre click. La vision di Trade Republic è quella di aprire a tutti le opportunità offerte dai mercati finanziari. Trade Republic ha una licenza in Germania ed è controllata dalla BaFin. È una società d’investimento autorizzata da Consob in Italia.

Contacts

press-it@traderepublic.com