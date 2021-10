Total Telecom: sfruttare l’innovazione tecnologica per costruire reti 5G di efficienza energetica

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom ha partecipato al Better World Summit (BWS) di Huawei per Green ICT for Green Development a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti (EAU), e ha scoperto che il settore ICT, la colonna portante dell’odierna economia globale, deve adottare pratiche e prodotti sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico ed assumere il comando nel correggere il rotta della crisi portata dai cambiamenti climatici.

Huawei è all’avanguardia della riduzione delle nostre emissioni di carbonio e ha intrapreso diverse iniziative per abbassare le sue emissioni di CO2. “Con le nostre soluzioni e i nostri prodotti innovativi, vogliamo collaborare con i nostri clienti e partner del settore per definire insieme gli standard del settore e aiutare gli operatori a misurare e gestire meglio i loro piani di azione per ridurre le emissioni di carbonio”, spiega Bob Cai, Chief Marketing Officer do Carrier Business Group, in occasione dell’apertura del Summit.

La società non sta solo adottando misure per ridurre le sue emissioni di carbonio, ma sta anche perseguendo innovazioni per rendere le reti di telecomunicazione più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. Cai ha inoltre spiegato che il settore ICT deve mantenere un equilibrio tra lo sviluppo e la riduzione delle emissioni di carbonio per meglio gestire e misurare i piani di azione per ridurre le emissioni.

Il ruolo del 5G nella riduzione delle emissioni di carbonio è stato evidenziato in diversi interventi. “Il 5G è una tecnologia notevolmente più sostenibile rispetto agli standard precedenti, oltre ad emergere come una fonte di guadagni. È già presente in 176 paesi, dove fornisce banda larga a velocità ultra elevata a circa 500 milioni di utenti. In Cina, ha aiutato gli operatori a ottenere margini dell’11,2%”, ha dichiarato Jiang di Huawei.

Diversi dirigenti senior del settore provenienti da vari segmenti dell’industria hanno partecipato all’evento per evidenziare il lavoro svolto e la strategia adottata per ridurre le emissioni di carbonio e raggiungere il target zero emissioni.

Affrontare il problema dei cambiamenti climatici richiede una stretta collaborazione tra tutte le parti interessate, comprese aziende e fornitori di servizi, nonché gli enti del settore. L’evento ha fornito l’occasione ideale agli attori dell’ecosistema per parlare delle varie strategie di riduzione delle emissioni di carbonio per un mondo più sostenibile.

