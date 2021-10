Total Telecom: sfruttare al massimo il valore della connettività

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom ha analizzato il recente incontro dei leader di settore in occasione dell’Ultra-Broadband Forum 2021, organizzato a Dubai dalla Broadband Commission delle Nazioni Unite e da Huawei per discutere di sostenibilità a prova di futuro delle reti.

Secondo Total Telecom, le aspettative in materia di connettività digitale sono state ridefinite nel corso dell’ultimo anno. Dalle transazioni finanziarie online fino alla gestione remota della fabbrica, il modo di vita digitale sta diventando pervasivo.

“Durante la pandemia del 2020 la connettività ha ridefinito il modo in cui viviamo e lavoriamo; non si tratta solo di un’espansione delle funzioni, ma di un legame emotivo. Fino a quando c’è connettività c’è un legame. Dove c’è connettività c’è innovazione. La connettività ci offre possibilità illimitate. Credo nella nostra missione condivisa: creare un mondo connesso”, ha dichiarato Ryan Ding, amministratore esecutivo del CdA e presidente di Carrier BG, Huawei, nel suo intervento inaugurale.

Il modello C.A.F (Copertura, Architettura e Fusione) si sta affermando come modalità che consente alle telco di massimizzare il valore della connettività e di generare nuova crescita. “Tanto maggiore è la copertura della rete, tanto più elevato diventa il numero delle connessioni. Ed è importante anche fondere connettività e cloud per velocizzare la digitalizzazione. Prima arriveremo alla convergenza tra rete e cloud, maggiore sarà il vantaggio competitivo degli operatori TLC; in ultima istanza, l’architettura di rete è la pietra miliare per le opportunità attuali e future. Una rete orientata al futuro dovrebbe essere più elastica, efficiente e attenta all’ambiente”, ha affermato Peng Song, presidente della divisione Global Carrier Marketing and Solution Sales di Huawei.

Secondo Total Telecom, con la crescente dipendenza dagli strumenti digitali vi è una forte necessità di ripensare la nostra strategia di rete, per aumentare la copertura, usufruire di cloud e connettività e costruire reti orientate al futuro. I fornitori di servizi per le comunicazioni (CSP) devono adottare strategie innovative in questo ambito, per fornire una copertura a banda larga affidabile e diffusa ovunque, in grado di sostenere la prossima ondata di crescita e innovazione.

