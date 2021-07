LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Total Telecom ha partecipato all’ultimo Better World Summit (BWS) di Huawei, in cui i relatori hanno discusso i modi in cui il 5G sta favorendo la realtà aumentata (AR) sia per le imprese che per i consumatori.

During the Summit, Eric Zhao, Huawei’s Vice President of CNBG Marketing showed that technological innovation was the driving force for the evolution of humanity. Many new services, bringing additional convenience, have emerged during the 4G era. He added that the development of 5G was now introducing another wave of innovations of applications and technologies, with AR and VR being one of the first apps to optimize the use of 5G.

Total Telecom riferisce che la più grande opportunità per l’AR si trova attualmente nello spazio aziendale. La portata di questo potenziale è stata chiara durante l’evento BWS, dove ognuno dei relatori esecutivi dell’evento ha spiegato come l’AR ha migliorato il loro business nel corso dell’anno passato; per esempio, le applicazioni di Shenzhen TV Station hanno dimostrato come l’AR li ha aiutati a raggiungere potenziali clienti in tutto il mondo durante la pandemia, e meleap ha mostrato un tech-sport AR-powered disponibile sempre e ovunque.

Sebbene il mercato dei consumatori per l’AR è stato molto più lento a muoversi verso l’adozione diffusa, Total Telecom riferisce che l’AR sarà sempre più accessibile per i consumatori con il 5G e il cloud. Secondo Eric, il calcolo e lo stoccaggio dei dispositivi AR possono essere scaricati sul cloud, e le nuove generazioni di dispositivi AR non dovranno compattare il calcolo dei moduli di stoccaggio. Quindi, i modelli saranno ridimensionati e più leggeri, con costi ridotti.

Sia le tecnologie AR che quelle 5G sono ancora agli inizi e non sarà facile per gli operatori sfruttare questa opportunità. Total Telecom suggerisce agli operatori di guardare oltre la semplice connettività e ritagliare la loro proposta di valore all’interno dell’ecosistema, con il 5G al suo centro. La collaborazione sarà di fondamentale importanza nel guidare l’innovazione con nuove esperienze e soluzioni AR.

