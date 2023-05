Toshiba nominata uno dei player più importanti nell’IDC MarketScape “Worldwide Retail Commerce Platform Software Providers 2023 Vendor Assessment”

Toshiba ha ottenuto questo riconoscimento per la sua strategia di espansione globale, le attività di R&S e la sua Commerce Platform ELERA™

RESEARCH TRIANGLE PARK, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–Dopo solo tre anni dal lancio della Commerce Platform ELERA™ che consente ai retailer di accelerare la trasformazione digitale, Toshiba è stata nominata un Major Player nell’IDC MarketScape “Worldwide Retail Commerce Platform Software Vendors 2023 Vendor Assessment” (codice documento US49436223, aprile 2023).

“Aver ottenuto questo riconoscimento in un tempo così breve dimostra l’impegno con cui abbiamo operato a livello globale e la stretta partnership che promuoviamo con i nostri clienti”, commenta Rance Poehler, Presidente e Ceo Toshiba Global Commerce Solutions. “ELERA si è diffusa rapidamente sul mercato perché il suo approccio unificato al commercio, riconosciuto dai clienti e dagli influencer di settore, funge sia da base che da acceleratore della crescita e della trasformazione dei retailer. Con il nostro crescente portafoglio di soluzioni e di tool di self-enablement, consentiamo ai retailer di rendere i loro negozi più intelligenti e agili – pronti a prevedere e soddisfare le esigenze in evoluzione dei consumatori”.

“ELERA è una piattaforma dinamica che rappresenta un progresso significativo nella globalizzazione della nostra strategia nel settore retail basata sui nostri valori e sulla nostra vision – mettere in grado i retailer di prosperare dovunque operino”, aggiunge Hironobu Nishikori, Presidente e Ceo Toshiba Tec Corporation. “Siamo fieri delle partnership basate sulla fiducia reciproca che abbiamo stretto con i nostri clienti, attuali e potenziali, nonché dei risultati positivi ottenuti con ELERA presso clienti in Giappone, in Europa, in America Latina e negli Stati Uniti che procedono insieme a noi in questo cammino”.

IDC MarketScape è il principale strumento di valutazione dei vendor del settore IT, che fornisce una valutazione quantitativa e qualitativa approfondita del mercato tecnologico. Il rapporto 2023 IDC MarketScape Retail Commerce Software Platform valuta le capacità e le strategie dei vendor di piattaforme sw di retail commerce che abbiano una presenza significativa nel settore stesso.

Uno dei criteri chiave di valutazione è il modo in cui i buyer IT percepiscono i vantaggi della piattaforma software di retail commerce per quanto riguarda la soddisfazione delle esigenze uniche e in continua evoluzione dei retailer sia l’impegno e la strategia dei vendor ad attuare innovazioni per favorire il successo dei retailer.

Il rapporto ha rilevato che i clienti hanno elogiato Toshiba per la sua cultura di innovazione basata su una collaborazione a lungo termine con i retailer coerente con le tendenze di settore.

“Toshiba combina la sua esperienza storica e la sua attenzione per i clienti per supportare gli omnichannel commerce use case – shopper marketing, asset protection e loss prevention – nell’intero ciclo di vita del prodotto”, osserva Ornella Urso, research manager, worldwide retail customer experience and commerce strategies, IDC.

Per maggiori informazioni sul rapporto visitare qui.

Informazioni su IDC MarketScape

Il modello di valutazione dei vendor IDC MarketScape è studiato per offrire una panoramica sulla capacità competitiva dei fornitori di ICT (information and communications technology) in un dato mercato. La metodologia di ricerca utilizza l’assegnazione rigorosa di punteggi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi che permettono di creare una singola illustrazione grafica della posizione di ciascun vendor nel mercato stesso. IDC MarketScape presenta un chiaro quadro di riferimento in cui è possibile confrontare in modo significativo offerte di prodotti e servizi, le capacità e le strategie nonché i fattori trainanti del successo sul mercato, attuali e futuri, di vendor nei settori IT e delle telecomunicazioni. Il quadro di riferimento fornisce anche ai buyer di tecnologie una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e di debolezza di vendor attuali e potenziali.

Informazioni su Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions mette in grado il settore retail di prosperare attraverso un ecosistema dinamico di soluzioni e servizi più intelligenti e agili che consentono ai retailer di evolvere con resilienza nell’arco di generazioni di consumatori e di adattarsi alle condizioni del mercato. Supportati da un’organizzazione globale di dipendenti e partner, i retailer ottengono maggiore visibilità e controllo sulle operazioni, beneficiando al tempo stesso della flessibilità necessaria per creare, ampliare e trasformare le esperienze retail che anticipano e soddisfano le esigenze in continua evoluzione dei consumatori. Per saperne di più visita commerce.toshiba.com e seguici su Twitter, LinkedIn, Instagram e YouTube.

