Toshiba Global Commerce Solutions apre un nuovo Retail Operations Center in Europa

Almere, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Toshiba Global Commerce Solutions ha aperto un moderno centro operativo Retail ad Almere, nei Paesi Bassi. La mossa strategica migliorerà l’efficienza operativa e fornirà un servizio di qualità ai clienti e ai partner dell’azienda in tutta Europa.









La struttura dispone di una tecnologia all’avanguardia e di un solido sistema di gestione del magazzino, che consente a Toshiba di ottimizzare lo stoccaggio, tenere traccia dell’inventario in tempo reale e configurare soluzioni personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze dei retailer e dei partner

“L’ apertura del nuovo Retail Operations Center rappresenta una pietra miliare significativa nel nostro impegno a fornire un servizio di qualità ai nostri clienti in tutta Europa”, ha affermato Linda Scott, Toshiba Global Commerce Solutions Executive Director of European Operations. “La posizione strategica dell’Operations Center vicino ad Amsterdam consente l’accesso alle eccellenti infrastrutture e ai vantaggi logistici dei Paesi Bassi, offrendo la vicinanza alle principali vie di trasporto e un facile accesso ai servizi di spedizione internazionali. Questo lo rende il luogo perfetto per centralizzare le operazioni retail europee, migliorare la nostra efficienza operativa e per fornire servizi sempre più di qualità ai nostri clienti e partner.”

Toshiba Global Commerce Solutions sa che ogni cliente è unico e ha esigenze di personalizzazione specifiche durante l’implementazione di soluzioni retail. Nella nuova sede, i clienti potranno collaborare con il team di esperti Toshiba per definire soluzioni di implementazione personalizzate in linea con le loro esigenze e con i loro piani di rollout dei negozi.

“Il Retail Operations Center gioca un ruolo fondamentale nella strategia di crescita di Toshiba, consentendoci di ampliare la nostra offerta di servizi retail specializzat e di raggiungere nuovi mercati”, ha dichiarato Andrew Mc Daniel, Senior Vice President e Managing Director per l’Europa. “Stiamo già sperimentando la capacità del centro di fornire efficienza ai nostri clienti. Questo traguardo sottolinea il nostro impegno a servire meglio i nostri clienti, semplificare le nostre operazioni e rafforzare la nostra posizione di leader nella fornitura di soluzioni end-to-end nel settore IT Retail”.

