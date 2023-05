Toluna stringe un accordo per l’acquisizione di MetrixLab, espandendo significativamente la portata globale e il portafoglio di soluzioni

L’integrazione delle soluzioni di ricerca globale di MetrixLab con la piattaforma e il panel globale di Toluna consentirà ai clienti di disporre di capacità di insight impareggiabili.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Toluna, digital market research agency, ha annunciato oggi di aver formalizzato un accordo per l’acquisizione di MetrixLab, rinomato leader mondiale nelle ricerche di mercato e negli insight di Macromill, Inc. Con una data di chiusura prevista per il 1° giugno, questa acquisizione creerà un’organizzazione unica che offrirà funzionalità di ricerca di mercato end-to-end, stabilendo un nuovo standard per la fornitura di insight di livello mondiale.

Toluna offre soluzioni di ricerca quantitativa e qualitativa agili, con offerte che vanno dal DIY all’Hybrid fino al Full Service. L’azienda ha investito costantemente in soluzioni tecnologiche innovative e nel suo panel globale per condurre ricerche di alta qualità su scala attraverso la sua piattaforma Toluna Start. L’acquisizione di MetrixLab rafforzerà ulteriormente le capacità di insight globali di Toluna grazie all’aggiunta di soluzioni all’avanguardia basate su metodologie scientifiche e intelligenza umana.

I clienti di MetrixLab continueranno a beneficiare delle innovative soluzioni di insights che hanno sempre ricevuto, ma ora con il valore aggiunto fornito dalla piattaforma tecnologica avanzata, dal panel globale e dal gruppo di servizi globali di Toluna, che consentirà loro di condurre ricerche di alta qualità, ma più velocemente di prima e su scala più ampia.

Frédéric-Charles Petit, CEO di Toluna, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere MetrixLab e il suo talentuoso team in Toluna e di esplorare nuove opportunità in collaborazione con Macromill. Questa acquisizione è una pietra miliare significativa nella nostra missione di mettere i clienti in condizione di prendere decisioni guidate dai dati con facilità attraverso una piattaforma che unisca la tecnologia più avanzata e il know-how dei nostri collaboratori. Combinando la piattaforma di ricerca all’avanguardia e i panel globali di alta qualità di Toluna Start con la suite di soluzioni di insight leader del settore di MetrixLab, forniremo ai nostri clienti capacità di ricerca senza precedenti e semplificheremo il loro approccio all’insight consentendo loro di lavorare con un unico partner. Questa combinazione dimostra il nostro impegno a fornire un valore eccezionale ai nostri clienti e ad aiutarli a raggiungere un maggiore successo per le loro aziende”.

Thijs Elias, CEO di MetrixLab, ha aggiunto: “Per oltre vent’anni, MetrixLab ha aiutato i brand di tutto il mondo ad avere un impatto sul business, combinando una tecnologia in evoluzione con esperti di ricerca appassionati. Unendoci alla piattaforma tecnologica di insight leader del settore e al panel globale di Toluna, saremo in grado di continuare a sviluppare e fornire programmi di ricerca per i nostri partner, ma più velocemente e su scala più ampia”.

Da sempre Toluna si impegna a offrire una piattaforma di insights end-to-end, incentrata sul cliente, accelerando gli investimenti nelle innovative funzionalità di Intelligenza Artificiale e Machine Learning in grado di guidare l’eccellenza della ricerca. Questa notizia segna la quinta acquisizione di Toluna dal 2014, dopo l’acquisizione e l’integrazione di GutCheck avvenuta a fine ottobre 2022.

Nell’ambito di questa transazione, Macromill acquisirà una partecipazione di minoranza in Toluna. In futuro, Toluna e Macromill esploreranno opportunità di collaborazione e partnership a livello globale. Verlinvest rimarrà il maggiore azionista della nuova entità combinata.

Toru Sasaki, CEO di Macromill, ha dichiarato: “L’unione dei punti di forza di Toluna e MetrixLab creerà una delle aziende leader nel settore dell’insight globale. Siamo entusiasti di perseguire le opportunità di collaborazione globale e di generare sinergie nella nostra nuova partnership con Toluna”.

Jefferies ha agito come consulente finanziario, mentre Cooley LLP e Pinsent Masons LLP hanno agito come consulenti legali di Toluna. La data di chiusura ufficiale è fissata per il 1° giugno.

Su Toluna

Toluna è leader nel digital market research e nel fornire insights agili sui consumatori. Permette alle aziende di realizzare progetti di ricerca on-demand per conoscere i mercati in cui opera, innovare i propri prodotti e rispondere a specifiche domande di business.

Toluna sta trasformando il modo in cui vengono prese le decisioni di marketing, riunendo persone e brand nella social voting community più grande del mondo con oltre 40 milioni di membri distribuiti in 70 Paesi. In Italia gli iscritti sono 652.000 rendendo il panel di Toluna il più numeroso e profilato a livello nazionale.

L’accesso in tempo reale ai consumatori è abbinato alla prima piattaforma end-to-end di ricerca. Toluna è presente in 24 uffici in Europa, Nord e Sud America, MENA e Asia Pacifico.

Informazioni su MetrixLab

MetrixLab è un’azienda di ricerche di mercato e di insight in rapida crescita che sta sfidando lo status quo degli insight. Grazie all’unione di tecnologie in continua evoluzione e di esperti appassionati, MetrixLab aiuta i brand globali e locali a ottenere un maggiore impatto e crea partnership per promuovere una crescita equa e sostenibile. Dai test creativi al brand tracking, dal packaging all’ottimizzazione dell’e-commerce, la gamma di soluzioni di MetrixLab si adatta a tutti i tipi di budget, tempistiche ed esigenze aziendali.

MetrixLab è un partner orgoglioso di oltre la metà dei 100 brand più importanti del mondo.

Informazioni su Macromill

Macromill è un’azienda in rapida crescita che si occupa di ricerche di mercato e soluzioni di marketing digitale. Macromill mette insieme la potenza collettiva delle sue aziende specializzate per fornire dati e approfondimenti innovativi che guidano i clienti verso decisioni più intelligenti. Le soluzioni di ricerca digitale di Macromill, leader del settore, offrono soluzioni rapide e convenienti alle sfide che le aziende devono affrontare oggi.

