 Tineco FLOOR ONE S6, la nuova lavapavimenti di Tineco è sempre più smart

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Tineco, produttore di elettrodomestici smart, presenta FLOOR ONE S6, l’ultimissima lavapavimenti del brand pronta a rivoluzionare le pulizie domestiche.









Perfetta per famiglie con bambini piccoli e animali domestici, FLOOR ONE S6 sostituisce secchio e mocio tradizionali, aspirando e pulendo contemporaneamente, anche cibi e liquidi più ostinati.

Sempre più smart

Il nuovo lavapavimenti è smart a 360 gradi. Grazie alla tecnologia MHCBS, FLOOR ONE S6 assicura un flusso bilanciato di pulizia dell’acqua fresca e il riciclo di quella sporca, mentre la velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto, unita al raschietto presente in prossimità del rullo stesso, non lasciano residui di acqua o sporco.

La testina a doppio lato recentemente aggiornata offre una pulizia perfetta senza angoli morti, raggiungendo senza sforzo ogni angolo ed eliminando punti mancanti e fastidi.

Lo schermo LCD a colori da 3,6 pollici a grandezza naturale guida gli utenti nell’utilizzo quotidiano del dispositivo, comunicando lo stato di pulizia ed eventuali messaggi di errore in tempo reale.

Autonomia e maneggevolezza

Le prestazioni del nuovo FLOOR ONE S6 permettono di pulire fino a 230 metri quadrati senza interruzioni: la nuova lavapavimenti, infatti, ha 35 minuti di autonomia, mentre il sensore iLoop aiuta a rilevare le aree da pulire.

Inoltre, grazie alla modalità Ultra, FLOOR ONE S6 elettrolizza l’acqua corrente, pulendo il pavimento senza l’utilizzo di detersivi aggressivi.

La nuova lavapavimenti pesa solo 4,5 kg e presenta una migliorata capacità di pulizia di bordi, battiscopa e aree ostiche da raggiungere.

Il FLOOR ONE S6 è disponibile in Italia su Amazon al prezzo consigliato di 599 euro. Per maggiori informazioni visita il sito https://it.tineco.com/.

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato – la serie FLOOR ONE – Tineco è diventata rapidamente un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Contacts

Contatto: candice.dong@tineco.com