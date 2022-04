Thundercomm unisce le forze con Pudu Robotics per accelerare lo sviluppo delle consegne intelligenti

PECHINO–(BUSINESS WIRE)–Pudu Robotics, leader mondiale nel settore dei robot per servizi commerciali, recentemente ha lanciato due robot intelligenti che utilizzano le tecnologie e i prodotti SOM (system on module) avanzati di Thundercomm. Denominati SwiftBot e PUPU D1, i due robot sono stati progettati per rispondere a un’ampia gamma di richieste in più settori – dalla consegna di alimenti nei ristoranti a quella di beni in vari scenari, separatamente.

Oggigiorno, le capacità di spostamento e interazione sono sempre più importanti affinché un robot destinato alla consegna di cibo offra ai clienti un’esperienza migliore di consumo dei pasti, particolarmente durante le ore di punta della cena. SwiftBot, il principale robot per la consegna di alimenti, può rispondere perfettamente a queste esigenze ridefinendo l’interazione fra i robot e i clienti durante le consegne. Supportato dalla notevole potenza di elaborazione di Thundercomm TurboX C8250 SOM, SwiftBot eccelle nella visualizzazione dei percorsi di consegna, nella rilevazione precisa quando procedere a ritroso e nella flessibile elusione multidirezionale, tutte caratteristiche che portano a un nuovo livello l’esperienza del cliente e l’efficienza della consegna.

Pudu Robotics ha inoltre lanciato PUPU D1, il suo primo robot per consegne quadrupede per coprire completamente tutti gli scenari di consegna sia in locali chiusi che all’aperto. PUPU D1 è dotato di due SOM intelligenti, TurboX C8250 e C5165, che presentano ridotte dimensioni, eccellente interfaccia utente e funzionalità di controllo del movimento. Grazie a questi vantaggi, PUPU D1 può adattarsi a terreni complessi in diversi scenari di consegna.

Commenta Hiro Cai, Ceo di Thundercomm: “Siamo molto lieti di collaborare con Pudu Robotics per creare soluzioni e prodotti robotici per consegne all’avanguardia. Thundercomm si impegna per mettere i clienti in grado di sviluppare prodotti competitivi e innovativi nel settore dei robot intelligenti. Prevediamo che sia Pudu Robotics che Thundercomm continueranno a promuovere l’innovazione tecnologica e lanciare prodotti sempre più eccellenti per soddisfare la varietà di richieste di robot per consegne provenienti da molteplici settori”.

Per informazioni su ulteriori soluzioni robotiche di Thundercomm seguire le nostre notizie più recenti a Embedded World 2022.

Informazioni su Thundercomm

Thundercomm, con sede a San Diego, è una joint venture tra ThunderSoft e Qualcomm Technologies, creata per accelerare l’innovazione nei settori automotive e dell’Internet degli oggetti, offrendo soluzioni complete basate sulle tecnologie di Qualcomm. Grazie alle sue capacità nei sistemi operativi – Android, Linux e altri – al software “abroad” e al portafoglio di tecnologie IA on-device acquisiti da ThunderSoft, oltre che a una rete internazionale di vendite e assistenza, Thundercomm è un partner prezioso e affidabile per clienti in tutto il mondo che mirano a creare prodotti di alta qualità di nuova generazione e a ridurre i tempi di commercializzazione. Per saperne di più visitare www.thundercomm.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Nadia Gao



E-mail: gaolh1022@thundersoft.com