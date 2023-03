Thundercomm lancia i nuovi System-on-Module (SOM) TurboX C2210, C4210 e C5430 all’Embedded World 2023 che accelereranno le innovazioni nei campi della robotica e dei dispositivi palmari

NORIMBERGA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Thundercomm, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni e prodotti per l’Internet degli oggetti (IoT), annuncia il lancio di nuovi prodotti del suo portafoglio di moduli IoT intelligenti pensati per ridurre le barriere all’ingresso sul mercato e accelerare le innovazioni in vari segmenti del settore AIoT (Artificial Intelligence of Things) – robotica, dispositivi palmari, tablet e videocamere intelligenti.

TurboX C2210 SOM impiega il System-on-Chip (SoC) QRB2210 di Qualcomm®. È realizzato con un sistema operativo Linux ottimizzato, memoria discreta per una gamma maggiore di opzioni di memoria allo scopo di contenere il costo e avvio veloce del sistema, supporta la decodifica video con risoluzione 1080p a 30 fps e un lungo ciclo di vita – fino al 2028 – mirando a portare funzioni avanzate in dispositivi entry-level con prestazioni migliori e consumo di potenza ridotto. TurboX C2210 SOM supporta il sistema Linux ed è applicabile a una varietà di prodotti come robot di livello base, scooter elettrici, home dock intelligenti, fotocamere intelligenti, dispositivi palmari robusti e altri ancora.

TurboX C4210 SOM impiega il SoC QRB4210 di Qualcomm®. È dotato di un processore di immagini (ISP) triplo per offrire un’esperienza d’uso ineguagliata di fotocamera doppia, processore di segnali digitali Compute DSP dedicato per applicazioni di visione artificiale e la post-elaborazione video. È progettato per supportare grafica avanzata, portando funzioni di alto valore a dispositivi di livello intermedio. È una piattaforma ideale per applicazioni sia nel settore industriale che in quello consumer che richiedono una funzione multimediale con alte velocità di trasmissione dati ed è applicabile a un’ampia gamma di dispositivi – robot, videocamere per cruscotto, videoconferenze, retail intelligente e altri ancora.

TurboX C5430 SOM integra il SoC QCS5430 di Qualcomm®, un processore da 6 nm con prestazioni superiori, elevata efficienza del consumo di potenza, connettività di altissima qualità e potenza di elaborazione di 3,5 TOPS. Supporta la decodifica video 4K a 30 fps e la codifica video 4K a 30 fps, Wi-Fi 6E, Bluetooth a lunga portata, quattro CSI MIPI e un ampio set di interfacce periferiche. Il C5430 SOM è un SOM AIoT altamente performante per sviluppare dispositivi palmari, robot industriali, robot di manutenzione e Edge Box, offrendo ai clienti kit di sviluppo software (SDK) e interfacce hardware per validare funzioni e creare rapidamente il prototipo.

“Il settore della robotica sta crescendo più velocemente che mai mentre sono continui i progressi della tecnologia nel 5G, nella potenza di elaborazione e nell’IA. Oggi vediamo robot in pressoché ogni aspetto delle nostre vite – ci aiutano a fare molto di più di quanto non possiamo da soli. I nostri nuovi C2210 SOM e C4210 SOM libereranno il potenziale di un numero maggiore di innovazioni nella robotica, riducendo le barriere all’ingresso delle aziende in questo mercato in crescita affinché possano competere con efficienza”, spiega Pier Zhang, Direttore marketing prodotti presso Thundercomm. “Stiamo offrendo non solo il SOM hardware e i kit di sviluppo ma anche il cervello del robot, soluzioni software pensate per aiutare i clienti a creare prodotti robotici a prova di futuro più rapidamente e a costi inferiori”.

“Ci congratuliamo con Thundercomm per il lancio dei loro SOM avanzati. Riconoscendo l’innovazione rappresentata da questi nuovi prodotti, Qualcomm Technologies recentemente ha annunciato che i kit di sviluppo RB1 e RB2 per robotica di Qualcomm® sono basati, rispettivamente, su TurboX C2210 e C4210”, commenta Dev Singh, vicepresidente sviluppo del business e direttore automazione industriale, aziendale e per edifici presso Qualcomm Technologies, Inc. “I nostri kit di sviluppo vantano una suite di funzionalità robotiche complete, compresi sensori pre-integrati da TDK, videocamere e SDK IA, e consentiranno ai progettisti di attuare più facilmente la prototipazione di applicazioni robotiche quotidiane aiutando così a far progredire l’ecosistema IoT”.

I SOM TurboX C2210, C4210 e C5430 e i kit di sviluppo RB1 e RB2 per robotica di Qualcomm sono già disponibili per la valutazione e le prove.

Informazioni su Thundercomm

Thundercomm, una joint venture tra Thunder Software Technology Co., Ltd e Qualcomm (Cina) Holding Co. Ltd., un’affiliata di Qualcomm Technologies, è stata creata per accelerare l’innovazione nei settori automotive e dell’Internet degli oggetti, offrendo soluzioni complete basate sulle tecnologie di Qualcomm. Grazie alle sue capacità nello sviluppo dei sistemi operativi – Android, Linux e altri – al software “abroad” e al portafoglio di tecnologie IA on-device oltre che a una rete internazionale di vendite e assistenza, Thundercomm è un partner prezioso e affidabile per clienti in tutto il mondo che mirano a creare prodotti di alta qualità di nuova generazione e a ridurre i tempi di commercializzazione. Per saperne di più visitare www.thundercomm.com

I prodotti di marca Qualcomm sono prodotti di Qualcomm Technologies, Inc. e/o delle sue affiliate. Le tecnologie brevettate di Qualcomm sono concesse in licenza da Qualcomm Incorporated.

Qualcomm è un marchio commerciale o un marchio registrato di Qualcomm Incorporated.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media:



Nadia Gao



gaolh1022@thundersoft.com