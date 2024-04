Riassunto: IonQ nomina all’unanimità Peter Chapman come prossimo presidente del consiglio di amministrazione

Harry You, direttore indipendente del CdA ed ex direttore finanziario di Accenture e di Oracle, è stato inoltre nominato come prossimo Lead Independent Director del consiglio di amministrazione

COLLEGE PARK, Md.–(BUSINESS WIRE)–IonQ (NYSE: IONQ), leader del settore dell’informatica quantistica, oggi annuncia la nomina di Peter Chapman a prossimo presidente del CdA, e di Harry You a Lead Independent Director del consiglio di amministrazione, con effetto a partire dalla chiusura della prossima assemblea generale annuale di IonQ, in programma il 5 giugno 2024. Entrambe le nomine sono state annunciate in una comunicazione relativa alle deleghe di voto rilasciata il 25 aprile 2024.





Nel corso dell’assemblea, Peter Chapman è anche stato nominato per la rielezione come direttore di classe III, e la sua presidenza entrerà in vigore a seguito della sua avvenuta rielezione.

