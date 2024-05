Thermo Fisher Scientific aggiorna le soluzioni di analisi dei microarray cromosomici per conformarsi al regolamento sulla diagnostica in vitro (IVDR)

I software Applied Biosystems™ CytoScan™ Dx e Chromosome Analysis Suite (ChAS) Dx forniscono una soluzione completa per supportare i test citogenetici

CARLSBAD, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Thermo Fisher Scientific Inc., leader mondiale nei servizi per la scienza, ha annunciato oggi che il kit Applied Biosystems™ CytoScan™ Dx Assay e il software Applied Biosystems™ Chromosomal Analysis Suite (ChAS) Dx sono ora conformi al regolamento sulla diagnostica in vitro (IVDR) 2017/746 nell’Unione europea. Questi aggiornamenti di conformità consentiranno ai laboratori di analisi citogenetiche di adeguarsi ai più recenti quadri in materia di sicurezza ed efficacia dei dispositivi medici e alle valutazioni di conformità.





“ L’impegno senza eguali di Thermo Fisher nel promuovere l’innovazione nei microarray cromosomici ha reso possibile il progresso delle capacità di analisi citogenetiche”, ha dichiarato Kevin Lowitz, vicepresidente e direttore generale, microarray, di Thermo Fisher Scientific. “ Gli aggiornamenti di conformità del kit CytoScan Dx Assay e del software ChAS Dx offrono ai nostri clienti nell’UE soluzioni che possono aiutarli a mantenere standard di sicurezza elevati per i pazienti e a soddisfare i requisiti normativi IVD dell’UE.”

I progressi nel campo dei microarray cromosomici (CMA) hanno esteso significativamente le capacità dei test citogenetici negli ultimi anni, compresa la capacità di fornire informazioni sui fattori di rischio genetici e sui disturbi che sono essenziali per la comprensione della salute riproduttiva. Come test CMA diagnostico in vitro per l’analisi postnatale, il CytoScan Dx Assay aiuta a identificare le cause genetiche alla base dei disturbi neurologici e dismorfici nei bambini. Il test consente agli utenti di rilevare con precisione numerose variazioni cromosomiche con una risoluzione più elevata e una portata maggiore rispetto ai metodi convenzionali. Ha dimostrato di migliorare la resa diagnostica con un incremento del 12,5% rispetto allo studio del cariotipo in bandeggio G.

ChAS Dx è un software potente e intuitivo che semplifica l’analisi citogenetica, la visualizzazione e la refertazione delle aberrazioni cromosomiche nel genoma. ChAS Dx offre un supporto dell’intero genoma per gli array CytoScan Dx con parametri e formati di dati flessibili, nonché l’accesso diretto ai vari principali database genetici esterni. Il software di analisi dei dati avanzato è disponibile per tutti i clienti di CytoScan Dx senza costi aggiuntivi.

La suite completa CytoScan Dx Cytogenetics, conforme agli standard IVDR, è una soluzione che va dal campione all’analisi e comprende l’array CytoScan Dx, un kit di reagenti, la piattaforma Applied Biosystems™ GeneChip™ System 3000 Dx per l’elaborazione di array e il software ChAS Dx di facile utilizzo.

Per saperne di più sulla suite CytoScan Cytogenetics completa e conforme alle normativa IVDR, visitare il sito www.thermofisher.com/microarrayivd.

Per uso diagnostico in vitro.

Informazioni su Thermo Fisher Scientific

Thermo Fischer Scientific Inc. è leader mondiale nei servizi per la scienza, con un fatturato annuo di circa 40 miliardi di dollari. La nostra missione è aiutare i nostri clienti nel rendere il mondo più sano, pulito e sicuro. Siamo qui per supportare i nostri clienti nei loro sforzi per accelerare la ricerca nelle scienze biologiche, nella soluzione di sfide analitiche complesse, nel miglioramento della diagnostica e delle terapie per i pazienti o nell’incremento della produttività dei loro laboratori. Il nostro team globale offre una combinazione senza uguali di tecnologie innovative, facilità di acquisto, servizi in ambito farmaceutico, attraverso i nostri brand leader del settore tra cui Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon e PPD. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.thermofisher.com.

