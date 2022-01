TheMathCompany annuncia un investimento da 50 milioni di dollari da parte di Brighton Park Capital

Il nuovo round di finanziamento supporta l’obiettivo di TheMathCompany: aiutare le aziende Fortune 500 a consolidare le capacità in materia di dati e IA

CHICAGO e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–TheMathCompany, azienda globale di analisi e ingegneria dei dati che collabora con le imprese per migliorarne le capacità analitiche, oggi annuncia di aver ottenuto un investimento da 50 milioni di dollari USA. Il round di finanziamento è stato guidato da Brighton Park Capital, lo specialista negli investimenti in società di servizi software, sanitari e orientati alla tecnologia nella fase di crescita. All’operazione ha partecipato anche il partner finanziario storico Arihant Patni. L’investimento di minoranza velocizzerà l’espansione di TheMathCompany sui mercati statunitensi ed europei, oltre a permettere di migliorare la piattaforma proprietaria di prossima generazione Co.dx, che crea valore per le aziende grazie a capacità analitiche rapide e su grandi volumi di dati.





Fondata dai leader del settore Sayandeb Banerjee, Aditya Kumbakonam e Anuj Krishna, TheMathCompany è una realtà a forte crescita con cui collaborano quasi 1.000 data scientist, data engineer ed esperti del segmento. La società rappresenta e supporta clienti Fortune 500 attivi nei comparti CPG, farmacologico, tecnologico, manifatturiero, della distribuzione al dettaglio e degli autoveicoli negli USA, nel Regno Unito e nella UE. Fornisce ai clienti una serie diversificata di capacità basate sulla piattaforma Co.dx e implementa iniziative di data science e data engineering in ogni ambito commerciale, come marketing, supply chain, R&D e finanziario. Il modello ibrido di TheMathCompany integra Co.dx nell’ottica di un approccio completo alla consulenza, per offrire asset basati sull’IA e analisi personalizzate e all’avanguardia che aiutano i clienti a implementare decisioni commerciali strategiche e di successo.

“Siamo entusiasti di annunciare l’investimento di Brighton Park Capital che, con la sua vasta competenza nel comparto tecnologico e comprovata esperienza nella crescita delle imprese mondiali, sarà essenziale per la nostra espansione”, è stato il commento di Sayandeb Banerjee, CEO di TheMathCompany.

“ Collaboriamo volentieri con i fondatori e con tutto il team di TheMathCompany per supportare la crescita continuativa dell’azienda”, ha affermato Mark F. Dzialga, Managing Partner di Brighton Park Capital. “ TheMathCompany è ben posizionata per un successo continuativo, mentre è impegnata nel rafforzamento del riconoscimento del marchio e nell’espansione nei mercati di Stati Uniti ed Europa, a supporto dei clienti che puntano a generare valore dall’analisi dei dati”.

“ TheMathCompany è sul punto di diventare una delle maggiori società mondiali di consulenza per dati e analisi, supportata da un eccellente team di data engineer e data scientist, e completata dalla potenza della piattaforma Co.dx; può quindi offrire ai clienti più valore e più velocemente. Sono davvero entusiasta di collaborare con Sayandeb, Aditya e Anuj in vista delle importanti opportunità che ci attendono”, ha dichiarato Jeff Machlin, Partner di Brighton Park e, in base ai termini della transazione, nuovo membro del consiglio di amministrazione.

“ Alla maggior parte degli attori del settore sono occorsi decenni per arrivare alle nostre dimensioni, mentre noi abbiamo realizzato queste solide fondamenta nell’arco di cinque anni. Il partenariato con Brighton Park Capital permetterà di velocizzare ulteriormente il nostro progetto di trasformarci nei maggiori consulenti mondiali in materia di analisi globali”, ha sottolineato Aditya Kumbakonam, direttore dei rapporti con i clienti e della crescita presso TheMathCompany. “ Mentre proseguiamo nell’espansione e nell’evoluzione della nostra azienda, questo investimento ci aiuterà a continuare a offrire servizi d’eccellenza e sempre di qualità ai nostri clienti”.

Anuj Krishna, responsabile prodotti di TheMathCompany, ha commentato: “ Con Brighton Park Capital come nostri investitori, siamo entusiasti di continuare a creare migliori opportunità professionali per i nostri collaboratori, espandendo al contempo le attività a livello mondiale. TheMathCompany continuerà a investire massicciamente in Co.dx, un significativo e importante elemento di differenziazione verso il nostro obiettivo di affiancare le imprese nella crescita e nella soluzione più rapida dei problemi”.

TheMathCompany si affida ai migliori data scientist e data engineer mondiali, oltre a reclutare talenti emergenti dalle università d’eccellenza. I nuovi assunti prendono parte a un completo di inserimento e formazione basato su Co.ach, l’acceleratore dell’azienda mirato alla crescita. Il programma è studiato per aiutare i dipendenti a migliorare le competenze in tutte le discipline dell’analisi e ad adattarsi alle dinamiche del settore, in continua evoluzione. Oltre a promuovere il continuo sviluppo professionale, l’azienda adotta anche un piano di incentivazione basato sull’azionariato dei dipendenti che consente ai collaboratori di partecipare alla continua crescita e al successo futuro di TheMathCompany.

Avendus Capital ha agito in qualità di consulente finanziario e Shardul Amarchand Mangaldas & Company ha agito in qualità di consulente legale di TheMathCompany. Bharucha & Partners e Paul Weiss sono stati i consulenti legali di Brighton Park Capital.

TheMathCompany è una società globale di analisi ed engineering dei dati che collabora con organizzazioni Fortune 500 e realtà analoghe per migliorarne le capacità analitiche utilizzando asset basati sull’IP, talenti e processi e offrire soluzioni più veloci e incentrate sul fattore umano. TheMathCompany è nota a livello mondiale come una delle maggiori società di analisi a più rapida crescita al mondo, ed è stata inserita tra le realtà a maggior espansione nella classifica 2021 Growth Champions di Nikkei-FT-Statista, nella relazione AI Gamechangers 2021 a cura di NASSCOM e, infine, nell’elenco PEAK Matrix® Assessment 2021 di Everest Group. Con una gamma olistica di servizi in ambiti quali data engineering e data science, e con una storia unica di progetti forniti ai clienti, la società sta rivoluzionando il settore delle analisi. Per ulteriori informazioni su TheMathCompany visitare il sito www.themathcompany.com.

Brighton Park è una società di investimenti con sede a Greenwich, Connecticut, specializzata nei servizi software, sanitari e orientati alla tecnologia. Brighton Park investe in imprese che offrono soluzioni estremamente innovative in collaborazione con team manageriali d’eccellenza e apporta valore e capacità specifici in linea con le esigenze esclusive di ciascuna delle aziende in portafoglio. Per ulteriori informazioni su Brighton Park visitare il sito www.bpc.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

