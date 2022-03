Thales si aggiudica il contratto per aumentare l’efficienza operativa degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate

Thales si è aggiudicata un contratto con il gruppo di gestione aeroportuale SEA (Società per azioni Esercizi Aeroportuali) per fornire una soluzione basata su una piattaforma digitale innovativa che supporterà il gruppo nell’aumentare l’efficienza delle operazioni.

La piattaforma digitale scalabile centralizzerà e analizzerà grandi quantità di dati operativi per fornire una visione delle operazioni aeroportuali dettagliata e in tempo reale e permettere al personale di reagire in modo più efficace a eventi non pianificati.

La soluzione sarà applicata a Malpensa, il primo aeroporto italiano per il trasporto merci che gestisce oltre 2.900 voli diretti alla settimana, e Linate, l’aeroporto della città di Milano distante solo 8 chilometri dal Duomo e che raggiunge 47 destinazioni grazie a 18 compagnie aeree.

PARIS, LA DÉFENSE–(BUSINESS WIRE)–Thales fornirà a SEA una piattaforma digitale per i suoi Centri di Controllo a Milano Linate e Milano Malpensa. Con un aggregato di 35 milioni di passeggeri pre-pandemia, e un totale di 173 destinazioni in tutto il mondo, SEA sta intraprendendo un processo di ottimizzazione attraverso la centralizzazione della visione d’insieme delle operazioni aeroportuali.





Gli aeroporti internazionali di oggi sono sistemi complessi che hanno bisogno di essere monitorati per rispettare rigorosi standard di sicurezza e raggiungere i più alti livelli di prestazione, assicurando continuità alle attività operative in qualsiasi circostanza. SEA ha intrapreso un processo di miglioramento continuo e Thales li sta aiutando nel loro percorso volto a rendere le operazioni aeroportuali più intelligenti, offrendo una serie di strumenti per integrare le informazioni necessarie a gestire l’aeroporto in modo efficiente, per facilitare la collaborazione fra tutti gli stakeholders e in ultima analisi per offrire ai passeggeri la miglior esperienza possibile.

Per aiutare gli aeroporti SEA ad affrontare questa sfida, Thales si è aggiudicata un contratto per la fornitura di una soluzione basata su un AOP (Piano delle Operazione aeroportuali) che integra i sistemi SEA e i dati dei principali processi che impattano la gestione dell’aeroporto (piste, terminal e accessibilità).

Thales doterà gli aeroporti di SEA della sua soluzione AiRISE ShareView, una piattaforma digitale completa, scalabile e innovativa progettata per dominare la complessità della gestione centralizzata delle operazioni aeroportuali.

La piattaforma presenta tre caratteristiche principali specifiche per aeroporti:

– Una mappa dell’aeroporto intuitiva e in tempo reale che consente una conoscenza della situazione globale rendendo qualsiasi intervento più facile e immediato;



– Una dashboard personalizzabile con KPI (indicatori chiave di prestazione) che misurano specifiche operazioni e quindi monitorano obiettivi e prestazioni;



– Un gestore di flusso operativo per automatizzare le Procedure Operative Standard per processi attinenti ai KPI misurati.

Nel nostro mondo sempre più interconnesso, con il moltiplicarsi di fonti d’informazione e sensori, gli operatori devono affrontare il vertiginoso aumento della quantità di dati da trattare e analizzare. La piattaforma Thales raccoglierà questa vasta quantità di dati derivanti da diversi sistemi operativi e, offrendo una visione ampia, accurata e affidabile della situazione in tempo reale a tutti gli stakeholder, permetterà loro di reagire a eventi operativi non pianificati in maniera più efficace.

“Siamo estremamente lieti di essere stati selezionati come partner tecnologico in questo progetto cruciale per la trasformazione digitale di SEA. Facendo leva sul nostro portfolio di soluzioni aeroportuali e sulle competenze nell’implementazione a livello globale delle tecnologie aeroportuali in progetti complessi, da New York all’Oman, Bahrain, Lione e Ginevra, forniremo a SEA la migliore soluzione operativa disponibile sul mercato personalizzata in base alle loro esigenze specifiche, che contribuirà al miglioramento operativo degli aeroporti SEA.’’ Marco Scarpa, Direttore Secure Communications and Information Systems, Thales Italia

Thales (Euronext Paris: HO) è un leader globale in tecnologie avanzate che investe in innovazioni digitali e ‘deep tech’ -connettività, big data, intelligenza artificiale, cybersecurity e calcolo quantistico- per costruire un futuro sicuro, cruciale per lo sviluppo delle nostre società. Il Gruppo offre ai suoi clienti -aziende, organizzazioni e governi- soluzioni, servizi e prodotti che li aiutano ad assolvere il loro ruolo critico nei mercati della difesa, aeronautica, spazio, trasporti, identità e sicurezza digitali, ponendo l’individuo al centro di ogni decisione.

Thales ha 81,000 collaboratori in 68 paesi. Nel 2020 il Gruppo ha generato €16,2 miliardi di fatturato.

