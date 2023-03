Tezos attiva l’aggiornamento ‘Mumbai’ consentendo oltre un milione di transazioni al secondo

Dopo il più recente aggiornamento di Tezos – Mumbai – chiunque può implementare gli smart rollup, un’innovativa soluzione scalabile.

Gli smart rollup fanno sì che la tecnologia blockchain Tezos possa essere scalabile oltre un milione di transazioni al secondo senza andare a scapito della decentralizzazione.

Inoltre, gli sviluppatori ora possono utilizzare Tezos con linguaggi di programmazione universali quali Rust, C, e C++.

BERNA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Tezos, una tecnologia blockchain pionieristica per la governance on-chain e il consenso Proof-of-Stake, ha attivato Mumbai, il tredicesimo aggiornamento del suo protocollo essenziale, introducendo così gli smart rollup, una nuova soluzione scalabile di Livello 2 integrata nel protocollo, il che porta Tezos all’avanguardia della tecnologia di rollup ottimista.

Gli smart rollup mettono in grado applicazioni decentralizzate (dApp) di avvantaggiarsi di proprie risorse hardware dedicate per processare una grande quantità di transazioni, mentre l’integrità e la sicurezza degli smart rollup è garantita dalla catena principale di Tezos, ossia il Livello 1.

Grazie a questo approccio, l’ecosistema Tezos potrà andare oltre la pietra miliare di un milione di transazioni al secondo nel 2023 senza sacrificare la decentralizzazione.

Sicuri, flessibili, intuitivi per gli sviluppatori

Gli smart rollup sono dotati di varie funzioni tecniche avanzate:

Prove di frodi, interattive, aperte e completamente decentralizzate, garantiscono la sicurezza e l’integrità del rollup, purché nella validazione di quest’ultimo vi sia almeno un partecipante onesto.

Un ambiente di esecuzione WASM (WebAssembly) consente lo sviluppo e l’implementazione flessibili di un’ampia gamma di applicazioni decentralizzate. Gli sviluppatori ora possono usare linguaggi di programmazione universali come Rust, C e C++ per creare applicazioni che vanno da soluzioni aziendali su misura a piattaforme di dominio pubblico, come una catena compatibile con EVM sovrastante Tezos.

Funzioni di rollup avanzate semplificano le interazioni come il broadcasting dal Livello 1 a tutti i rollup, chiamando i contratti intelligenti del Livello 1 dal Livello 2 oppure trasferendo asset tra vari livelli.

Sono possibili nuove soluzioni per la disponibilità dei dati, poiché gli smart rollup supportano canali di dati personalizzati per l’interfacciamento con fornitori di dati esterni alla blockchain Tezos.

Latenza ridotta, blockchain più veloce

Oltre ai rollup, Mumbai apporta vari miglioramenti al Livello 1 di Tezos. L’intervallo di tempo del blocco è ridotto da 30 a 15 secondi grazie alla cosiddetta validazione con pipeline. Questa modifica riduce la latenza della rete e nel complesso offre un’esperienza d’uso più regolare.

L’aggiornamento del protocollo include anche aggiornamenti alle funzioni precedenti, come Tickets, che diventa più flessibile consentendo trasferimenti diretti fra gli utenti.

Evoluzione guidata dalla community

Come per ogni aggiornamento di Tezos, Mumbai è stato validato e approvato dalla community attraverso il processo di governance on-chain della tecnologia blockchain Tezos.

L’attivazione di Mumbai segna il culmine di una collaborazione di vari mesi fra i team di sviluppatori e la più vasta community Tezos.

Vari esperti presso Nomadic Labs, Marigold, TriliTech, Oxhead Alpha, Tarides, DaiLambda e Functori hanno contribuito a questo aggiornamento, che rivela una nuova epoca di scalabilità e apre la strada per nuove applicazioni molto interessanti da implementare sulla blockchain di Tezos.

Informazioni su TEZOS

Tezos è denaro intelligente, che ridefinisce il significato di possedere e scambiare valore in un mondo digitalmente connesso. Una blockchain Proof of Stake efficiente sotto l’aspetto del consumo energetico e autoaggiornabile che vanta una storia di successi comprovati, Tezos adotta con perfetta regolarità e senza alcun problema le innovazioni di domani senza causare interruzioni nella rete attuale. Per maggiori informazioni visitare www.tezos.com.

Informazioni su TEZOS FOUNDATION

La Tezos Foundation è una fondazione svizzera senza fini di lucro che sostiene lo sviluppo e il successo a lungo termine del protocollo Tezos, una tecnologia blockchain efficiente in termini di consumo energetico in grado di evolvere tramite autoaggiornamenti. Per maggiori informazioni visitare www.tezos.foundation.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Randall Woods



tezos@sbscomms.com