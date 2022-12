Tetrate semplifica e accelera l’adozione di Istio su Amazon con il nuovo componente aggiuntivo Tetrate Istio Distro Deployment per Amazon EKS

La nuova offerta di Tetrate Istio Distro (TID), disponibile come add-on per EKS, facilita l’installazione e l’utilizzo di Istio da parte delle aziende, riduce la complessità operativa e consente di raggiungere più rapidamente gli obiettivi di sicurezza e modernizzazione delle applicazioni

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, l’azienda che sta accelerando l’adozione del service mesh aziendale, guidando la Zero Trust Architecture (ZTA) e riducendo la complessità del cloud ibrido moderno con il suo fiore all’occhiello, è stata la prima azienda a fornire un servizio di consulenza per il cloud ibrido Tetrate Service Bridge (TSB) prodotto, ha recentemente annunciato che Tetrate Istio Distribution (TID) può ora essere distribuito come componente aggiuntivo per Amazon EKS.

TID di Tetrate è la prima distro Istio disponibile per essere distribuita utilizzando i comandi add-on di EKS. Questa nuova funzionalità consente alle aziende di implementare ed eseguire facilmente la distribuzione Istio di Tetrate, temprata, performante e completamente upstream, con pochi comandi add-on di EKS. Rendendo TID disponibile come componente aggiuntivo, gli sviluppatori possono installarlo direttamente dalla console EKS, aiutando le aziende a ridurre la complessità operativa e a semplificare la sicurezza e la modernizzazione delle applicazioni.

TID offre alle imprese la possibilità di scalare in modo sicuro, offrendo un periodo di supporto più lungo e una manutenzione con tutte le patch di sicurezza richieste, mentre le funzionalità e la maggior parte del codice sono identici alla distribuzione Istio standard. Tetrate offre anche un abbonamento di supporto a livello aziendale per Istio e la certificazione FIPS denominata Tetrate Istio Subscription.

I clienti aziendali vogliono implementare cluster Amazon EKS con l’estensione Istio service mesh, distribuire un’applicazione su un cluster Amazon EKS abilitato a Istio e implementare regole di autorizzazione mTLS. I team IT e gli sviluppatori potranno configurare in modo più efficiente le regole intelligenti di traffic-steering per la distribuzione blu/verde e introdurre condizioni ambientali sintetiche (interruzione del circuito, iniezione di guasti, timeout delle richieste) per testare le loro applicazioni.

Informazioni su Tetrate

Avviata dai co-fondatori e manutentori di Istio ed Envoy per reimmaginare il networking delle applicazioni, Tetrate è un’azienda di service mesh aziendale che gestisce la complessità della moderna infrastruttura applicativa cloud ibrida. Il suo prodotto di punta, Tetrate Service Bridge, fornisce una piattaforma di connettività applicativa edge-to-workload per garantire continuità operativa, agilità e sicurezza alle imprese nel passaggio dai monoliti tradizionali al cloud. I clienti ottengono osservabilità, sicurezza runtime e gestione del traffico coerenti e integrate in qualsiasi ambiente. Tetrate è uno dei principali contributori dei progetti open-source Istio e Envoy proxy. Per saperne di più visitare il sito www.tetrate.io.

