Tetrate nomina il veterano della finanza Paul Machle come direttore finanziario

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, l’azienda specializzata in service mesh aziendali orientati a un’architettura zero trust e in grado di ridurre la complessità dei moderni ambienti cloud ibridi, ha annunciato oggi la nomina di Paul Machle a direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO). Veterano della finanza, Machle vanta oltre 20 anni di esperienza all’interno di team dirigenziali di alto livello sia in società private sia in aziende di software pubbliche a crescita elevata.

“Mentre acceleriamo i nostri sforzi per soddisfare l’esigenza universale delle aziende di modernizzare e rendere sicure le infrastrutture, Paul ci aiuterà a espandere il nostro sogno di fare dell’architettura zero trust uno standard globale” ha dichiarato Varun Talwar, cofondatore di Tetrate. “Tutto il nostro team è lieto di accogliere in squadra Paul. La sua mentalità strategica e la sua esperienza nel far crescere in modo esponenziale le aziende si adattano perfettamente alla nuova fase di crescita di Tetrate.”

Nel corso della sua carriera, Machle ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare e far crescere in modo strategico le principali aziende del settore. Sotto la sua direzione, gli utili annuali ricorrenti (Annual Recurring Revenue, ARR) di Gitlab sono cresciuti da meno di 1 milione a oltre 150 milioni di dollari. Prima di Gitlab, Machle aveva guidato la proficua espansione aziendale di Freeborders Inc., gestendo al contempo le fusioni e le acquisizione della società. Nei suoi trascorsi figurano anche posizioni finanziarie di alto livello presso Exigen Group, Kanisa Inc., Sybase, ed Ernst & Young.

“Paul vanta una comprovata esperienza nel guidare importanti aziende lungo il proprio percorso di crescita da startup a IPO, e noi siamo molto lieti di accoglierlo nel nostro team” ha dichiarato Jeyapraggash (JJ) Jeyakeerthi, cofondatore di Tetrate. “Al momento stiamo vivendo una fase di rapida crescita nell’ambito delle attività trainanti del settore, e le capacità strategiche di leadership Paul non potranno che rappresentare per Tetrate una risorsa straordinaria.”

“Tetrate sta operando in modo eccellente, ispirata da un’audace ambizione di ristrutturazione del networking definito da applicazioni” ha dichiarato Machle. “Fondata dai creatori e manutentori di Istio ed Envoy, vanta prodotti unici in termini di funzionalità di rete unificate e supporto multi-cloud, oltre a un modello operativo flessibile strutturato per soddisfare le esigenze dei clienti. Tetrate sta letteralmente definendo negli Stati Uniti gli standard dell’architettura zero trust per le applicazioni basate su microservizi, distinguendosi inoltre per il proprio impegno nei confronti dell’open source. Sono entusiasta di unirmi in questa fase a un team tanto competente e di poter contribuire al conseguimento del nostro obiettivo condiviso di consentire ai clienti di accelerare il proprio percorso di modernizzazione.”

Tetrate è stata riconosciuta da Gartner nel 2021 tra i migliori venditori nell’ambito del cloud computing (Cool Vendor in Cloud Computing) e recentemente nominata da Forbes tra i migliori datori di lavoro americani del 2022 tra le startup (Best Startup Employers).

Machle possiede una laurea dell’Università della California (Berkeley) e un master in economia aziendale della Northwestern University.

Informazioni su Tetrate

Fondata dai creatori e manutentori di Istio ed Envoy per reinventare il networking definito da applicazioni, Tetrate è un’azienda specializzata in service mesh aziendali pensati per gestire gli aspetti complessi delle moderne infrastrutture applicative ospitate in ambienti cloud ibridi. Il suo prodotto di punta, Tetrate Service Bridge, fornisce una piattaforma di connettività per le applicazioni edge-to-workload che garantisce la continuità delle operazioni aziendali, agilità e sicurezza per le imprese che stanno abbandonando le tradizionali architetture monolitiche a favore del cloud. I clienti ottengono un livello coerente e integrato di osservabilità, sicurezza in ambiente di runtime e gestione del traffico in qualsiasi ambiente. Tetrate continua a contribuire in ampia misura ai progetti open source Istio ed Envoy proxy. Per saperne di più visitate www.tetrate.io.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Annie Fink, Bospar



Annie@bospar.com