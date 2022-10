Tetrate incrementa l’adozione di Istio mentre il Service Mesh continua a maturare attraverso un nuovo corso Istio del CNCF

L’azienda risponde alla domanda del settore di servizi enterprise mesh con CNCF, l’organismo di governance open-source cloud-native per Kubernetes, Envoy, gRPC e ora Istio

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, l’azienda che sta accelerando l’adozione del service mesh aziendale, guidando la Zero Trust Architecture (ZTA) e riducendo la complessità del moderno cloud ibrido con il suo prodotto fiore all’occhiello Tetrate Service Bridge (TSB) ha annunciato oggi di aver sviluppato un nuovo corso di formazione ufficiale su Istio per la Cloud Native Computing Foundation® (CNCF®), che costruisce ecosistemi sostenibili per il software cloud-native. Dal momento che Istio è recentemente entrato a far parte del dominio del progetto CNCF, evidenziando la sua maturità di mercato come tecnologia cloud open-source chiave insieme a Kubernetes, Envoy, gRPC, Prometheus e SPIFFE, il corso risponde a un’esigenza fondamentale per le organizzazioni del settore pubblico e privato che desiderano realizzare i valori aziendali completi della tecnologia service mesh.

Tetrate ha condotto lo State of the Service Mesh Market Survey 2022 che mostra una forte domanda di servizi meshes guidata dalle esigenze di sicurezza e di migrazione al cloud:. Il 37% degli intervistati ha dichiarato che le maggiori sfide quotidiane sono la gestione dei carichi di lavoro tra cloud e onsite e il 23% la sicurezza. Nonostante la sua crescente popolarità, l’implementazione di service mesh su scala aziendale rimane una sfida per la maggior parte dei team. Tetrate è pioniere dell’Application-aware Networking, una nuova categoria nel panorama cloud-native per consentire la connettività delle applicazioni che collega applicazioni e infrastrutture eterogenee. Tetrate è uno dei principali contributori dei progetti open source Istio, Envoy Proxy e Apache Skywalking. La sua offerta commerciale, costruita sulla base di questi progetti open source, è Tetrate Service Bridge (TSB). TSB è una piattaforma di connettività delle applicazioni che aiuta le organizzazioni a realizzare le App SCOR (Application Connectivity, Security, Observability & Reliability).

Il nuovo corso ufficiale CNCF® Istio, costruito con la vasta esperienza dei fondatori e dei manutentori di Istio presso Tetrate, insegna agli aspiranti esperti di Istio come monitorare, connettere e proteggere i microservizi utilizzando Istio. Si tratta di un’introduzione pratica, pensata per chiunque desideri approfondire le proprie conoscenze di Linux, Docker e Kubernetes, imparare a installare e configurare una service mesh e comprendere i vantaggi dell’esecuzione di applicazioni distribuite in un ambiente service mesh. Tetrate ha realizzato questo corso per fornire una guida che aiuti le aziende a implementare con successo il service mesh e Istio, sulla base della richiesta di Istio nella produzione e nella sicurezza.

“L’open source è ovunque e la trasformazione digitale sta costringendo tutte le organizzazioni a ricostruire le proprie fondamenta sulla tecnologia open source. Sono entusiasta del fatto che Tetrate, fondata dai co-fondatori di Istio, abbia contribuito a creare un corso su Istio per il CNCF e abbia in programma di contribuire alle certificazioni future. La formazione permetterà di migliorare le organizzazioni e aiutarle a realizzare il pieno potenziale della service mesh sulla base di Istio”.



Chris Aniszczyk

Il corso fa parte del supporto completo di Tetrate, in qualità di leader di mercato, per l’adozione del service mesh nelle aziende e nella pubblica amministrazione, insieme ad altre iniziative chiave. Il responsabile dei prodotti di Tetrate, Zack Butcher, è coautore del documento del governo federale degli Stati Uniti NIST zero trust security standards 800-204 series (Special Publications (SP) 800-204, 204A, 204B e 204C). Tetrate ha pubblicato una presentazione completa della NIST Security Standards for Microservices Implementation Guide, la nuova guida all’implementazione del NIST. Tetrate ha collaborato negli ultimi tre anni ha collaborato con il NIST per definire e promuovere gli standard zero trust ed è stato il co-conduttore esclusivo della conferenza annuale NIST sull’argomento. Le agenzie governative, le istituzioni finanziarie e le organizzazioni sanitarie apprezzeranno queste best practice per essere conformi alle normative dei loro settori.

Le aziende che desiderano rendere operativa la loro strategia Zero Trust e mettere Istio in produzione possono rivolgersi al corso CNCF per formare gli sviluppatori con 20-25 ore di contenuti didattici online, tra cui video e laboratori pratici. Gli studenti acquisiranno una comprensione dell’architettura e dei componenti della rete di servizi Istio, compresi i corsi quali:

Controllo dell’instradamento del traffico verso l’applicazione

Rendere più resilienti le applicazioni distribuite

Aumentare la sicurezza del sistema e consentire l’applicazione di criteri di autenticazione e autorizzazione indipendentemente dalle applicazioni in esecuzione

Tetrate – avviata dai cofondatori di Istio e dai manutentori di Envoy – è stata recentemente riconosciuta da Gartner come uno dei vendor nominati nel recente Hype Cycle 2022 per l’Enterprise Networking, come Cool Vendor per il Cloud Computing e da IDC come Innovatore 2021; inoltre l’azienda è stata nominata da CRN una delle 10 startup di Cloud Computing più calde del 2021.

Tetrate è leader nel settore e offre la piattaforma di service mesh più completa e pronta per la produzione in cima a Istio.

