Tetrate incorpora il supporto per Arm Neoverse in Istio ed Envoy

Arm e Tetrate rafforzano la reattività della service mesh Istio con hardware e software integrati per elaborazione ad alte prestazioni e la gestione di carichi di lavoro cloud-to-edge

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Tetrate, fondata dai creatori e manutentori di Istio ed Envoy, ha annunciato oggi che la service mesh Istio e il proxy Envoy supportano ora la piattaforma Arm® Neoverse™. Arm è il principale fornitore tecnologico di PI per processori, i cui design hanno abilitato oltre 215 miliardi di chip. Il supporto Neoverse permette di accelerare l’esecuzione di progetti software open source ampiamente utilizzati riducendo il consumo energetico e il costo totale di proprietà.

Neoverse è disponibile in un’ampia gamma di ambienti cloud e per ambienti che ospitano centri dati estesi. Le implementazioni Neoverse includono le istanze Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) basate sul processore AWS Graviton2, che offrono un miglioramento del rapporto prezzo/prestazioni fino al 40% rispetto alle istanze paragonabili basate sull’architettura x86.

“Le applicazioni si stanno facendo sempre più eterogenee e Arm risponde al bisogno crescente di prestazioni più elevate per consentire la gestione efficiente dei carichi di lavoro ad alta intensità di elaborazione come le service mesh”, ha affermato Bhumik Patel, direttore del reparto Sviluppo dell’ecosistema del segmento di attività Infrastruttura presso Arm. “La collaborazione con Tetrate per l’incorporazione in Istio ed Envoy del supporto per le piattaforme basate su Neoverse ci permetterà di offrire agli utenti di questo popolare software per service mesh prestazioni applicative superiori, un consumo energetico inferiore e un costo totale di proprietà ridotto.”

Neoverse è particolarmente indicato per la gestione di carichi di lavoro complessi come quelli associati all’apprendimento automatico, all’intelligenza artificiale e ora anche alle service mesh. A titolo esemplificativo, AWS ha introdotto le istanze Amazon EC2 basate sui processori AWS Graviton3 di prossima generazione, che determineranno un miglioramento delle prestazioni fino al 25% nella gestione dei carichi di lavoro ad alta intensità di elaborazione rispetto alle istanze basate sull’attuale generazione Graviton2. I processori AWS Graviton3 forniranno prestazioni in virgola mobile di 2 volte superiori per i carichi di lavoro relativi alle applicazioni scientifiche e di apprendimento automatico, nonché una larghezza di banda della memoria superiore del 50% rispetto alle istanze basate su Graviton2 per migliorare le prestazioni delle applicazioni a uso intensivo di memoria come il calcolo scientifico.

“A Tetrate stiamo assistendo a implementazioni di service mesh più vaste e complesse, che richiedono soluzioni innovative per l’adempimento efficiente in termini di costi agli accordi sul livello del servizio (service level agreement, SLA) dall’edge al cloud”, ha dichiarato Saptak Sen, vicepresidente della divisione Alleanze strategiche di Tetrate. “Siamo orgogliosi di collaborare con Arm, AWS e il resto delle comunità Envoy e Istio per aiutare i nostri clienti operanti nei settori governativo, finanziario, dell’e-commerce e in altri mercati a rendere le loro implementazioni mesh più coerenti, flessibili e scalabili.”

Perché le prestazioni superiori in termini di velocità di elaborazione sono importanti per le service mesh

Le service mesh sono costituite da istanze software di microservizi che vengono create e distrutte in risposta ai requisiti di capacità di una determinata applicazione in fase di esecuzione. Ciascuna istanza di servizio è accompagnata da un’istanza di proxy e i messaggi tra i servizi vengono instradati tramite le istanze di proxy.

Ciascun messaggio tra i servizi o tra i servizi e il piano di controllo viene autenticato, autorizzato e crittografato/decrittografato, accrescendo la sicurezza. Tutte queste operazioni sono operazioni ad alta intensità di elaborazione e la crittografia e la decrittazione, in particolar modo, comportano un calcolo numerico intensivo. Il miglioramento del livello prestazionale in termini di velocità di elaborazione a livello dell’infrastruttura hardware sottostante può migliorare drasticamente la reattività delle service mesh.

Istio è la principale service mesh e il software Istio include una versione estesa del proxy Envoy. Tetrate sta ottimizzando Istio e il proxy Envoy per migliorare le prestazioni. Neoverse supporta tali sforzi potenziando notevolmente le prestazioni di Istio ed Envoy. L’accelerazione di questi progetti software determina inoltre un miglioramento delle prestazioni durante l’esecuzione di Tetrate Service Bridge, il software per la gestione di service mesh leader del settore di Tetrate.

Benefici offerti dalla service mesh Istio ai settori governativo e industriale

La service mesh Istio, accelerata da Arm Neoverse su più piattaforme, offre una serie di benefici importanti agli operatori dei settori governativo e industriale:

Sicurezza . La service mesh esegue l’autenticazione, l’autorizzazione e la crittografia/decrittazione di ogni singola comunicazione tra le istanze di servizio e con il piano di controllo, con conseguente accrescimento della sicurezza. Neoverse accelera l’elaborazione necessaria, inclusa l’elaborazione numerica per la crittografia e la decrittazione.

. La service mesh esegue l’autenticazione, l’autorizzazione e la crittografia/decrittazione di ogni singola comunicazione tra le istanze di servizio e con il piano di controllo, con conseguente accrescimento della sicurezza. Neoverse accelera l’elaborazione necessaria, inclusa l’elaborazione numerica per la crittografia e la decrittazione. Agilità . La service mesh favorisce lo sviluppo rapido di software utilizzando approcci di integrazione continua/distribuzione continua (continuous integration/continuous delivery, CI/CD). Neoverse fornisce una piattaforma per prestazioni accelerate che possono essere gestite e ottimizzate attraverso gli aggiornamenti software.

. La service mesh favorisce lo sviluppo rapido di software utilizzando approcci di integrazione continua/distribuzione continua (continuous integration/continuous delivery, CI/CD). Neoverse fornisce una piattaforma per prestazioni accelerate che possono essere gestite e ottimizzate attraverso gli aggiornamenti software. Continuità operativa. La service mesh permette agli architetti di creare applicazioni che possono eseguire il failover da un ambiente in loco a un ambiente cloud, da una zona di disponibilità nel cloud a un’altra e persino da un cloud a un altro. Il supporto Neoverse è disponibile su tutte queste piattaforme a garanzia di un’ottimizzazione uniforme delle prestazioni applicative per tutti gli obiettivi di implementazione.

Scaricate le versioni di Istio pronte per Arm

Coloro che sono interessati, possono scaricare le versioni di Istio pronte per Arm da Tetrate Labs. Le opzioni includono una versione FIPS, conforme allo Standard federale per l’elaborazione delle informazioni (Federal Information Processing Standard, FIPS) 140-2, Requisiti di sicurezza per i moduli crittografici. Sono disponibili numerose opzioni per accedere a Istio eseguibile su Neoverse su più piattaforme, cui se ne aggiungono continuamente altre. Per ulteriori informazioni contattate Tetrate.

