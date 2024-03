Tennant Company acquisisce il distributore di lunga data di apparecchiature Tennant per accelerare la crescita nella regione dell’Europa centrale e orientale

MINNEAPOLIS–(BUSINESS WIRE)–Tennant Company (NYSE: TNC), leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni che contribuiscono a creare un mondo più pulito, sicuro e sano, ha annunciato oggi l’acquisizione di M&F Management and Financing GmbH (“M&F”), la società madre di TCS EMEA GmbH (“TCS”), che favorirà la crescita di Tennant nella regione EMEA.





Con sede in Austria, TCS è il più grande distributore di Tennant Company in Europa centrale e orientale. Questa acquisizione garantisce a Tennant una forza vendita esperta e competente e un canale diretto già affermato in paesi che comprendono Romania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, assieme a una rete più ampia in Austria, Svizzera, Polonia e in altri paesi della regione, nonché in Medio Oriente e in Africa.

“Con l’interesse di Tennant Company per le acquisizioni strategiche come parte della sua strategia aziendale orientata alla crescita, stiamo investendo in aree in cui siamo in grado di accelerare la crescita e creare valore aziendale. Nella regione EMEA, siamo certi di poter sfruttare l’esperienza del team TCS per rafforzare la nostra presenza nell’Europa orientale, avvalendoci al contempo delle ampie risorse di Tennant nella regione per supportare il solido servizio che TCS ha sempre fornito ai suoi clienti”, ha dichiarato Rusty Zay, vicepresidente senior e responsabile commerciale di Tennant Company. “Non vediamo l’ora di consolidare la reputazione che TCS si è duramente guadagnata nell’Europa centrale e orientale, una regione in cui si prevede una crescita con tassi più elevati rispetto al più maturo mercato dell’Europa occidentale. Siamo entusiasti di poter rafforzare la nostra presenza e di distribuire un portafoglio di prodotti ampliato per accelerare la nostra crescita”, ha proseguito Zay.

TCS dispone di una solida infrastruttura per vendite e assistenza, con cui interagisce con i suoi clienti di lunga data nella regione, e Tennant desidera avvalersi di questa capacità per rivolgersi in futuro a clienti in account strategici nella regione pan-EMEA. L’acquisizione è in linea con la strategia di Tennant Company di investire in aziende con capacità commerciali che possono contribuire a mettere in connessione l’ampia gamma di soluzioni di pulizia di Tennant con i mercati allargati e ampliare la sua copertura globale di vendite e assistenza.

Otto Rainer, CEO di M&F, ha dichiarato: “La nostra attività vanta da molti anni una solida relazione con Tennant Company. Rappresentare l’alta qualità del marchio Tennant presso i nostri clienti ci ha aiutato a diventare il nome di riferimento per la pulizia in questi mercati. Siamo certi che Tennant Company continuerà a rispettare il suo impegno nei confronti della qualità di cui i nostri clienti hanno goduto così a lungo.”

La transazione di acquisizione di M&F Management and Financing GmbH si è conclusa il 29 febbraio 2024. I termini non sono stati resi noti.

Informazioni su Tennant

Fondata nel 1870, Tennant Company (TNC), con sede a Eden Prairie, nel Minnesota, è il leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni che contribuiscono a creare un mondo più pulito, sicuro e sano. I suoi prodotti comprendono attrezzature per la manutenzione delle superfici in ambienti industriali, commerciali e in esterni; tecnologie di pulizia senza detergenti e altre tecnologie sostenibili; strumenti e forniture per la pulizia. La rete globale di assistenza sul campo di Tennant è la più estesa del settore. Tennant Company ha registrato un fatturato di 1,24 miliardi di USD nel 2023 e conta circa 4.500 dipendenti. Tennant dispone di sedi di produzione in tutto il mondo e vende i suoi prodotti direttamente in quindici paesi e attraverso distributori in più di cento paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.tennantco.com e www.ipcworldwide.com. Il logo Tennant Company e altri marchi commerciali indicati con il simbolo “®” sono marchi commerciali di Tennant Company registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO PER LE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI:



Lorenzo Bassi



Tennant Company



Vicepresidente, Ufficio finanziario e relazioni con gli investitori



investors@tennantco.com

763-540-1242

CONTATTO PER I MEDIA:



Jason Peterson



Tennant Company



Direttore, Comunicazioni aziendali



jason.peterson@tennantco.com

763-513-1849