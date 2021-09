Temenos è l’unico fornitore qualificato come “migliore della categoria” nella valutazione Aite Matrix per le soluzioni di digital banking USA

Temenos si impone sui competitor come unico vendor insignito dello status “migliore della categoria” nella classifica “Aite Matrix Evaluation: US Digital Banking Engagement of Core Banking Providers 2021” (Valutazione Aite Matrix: impegno nel digital banking USA dei fornitori di servizi bancari di base per il 2021)

La piattaforma Infinity di Temenos riconosciuta per la modalità aperta, l’ecosistema fintech, i servizi bancari conversazionali e l’approccio futuristico al benessere finanziario

Temenos ha ottenuto il miglior punteggio in tre categorie su quattro: stabilità del fornitore, forza della clientela e caratteristiche dei prodotti

GINEVRA–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi ha annunciato che Temenos Infinity è stata riconosciuta come “migliore della categoria” (la valutazione più alta) nella classifica Aite Matrix Evaluation: US Digital Banking Solutions of Core Providers (Valutazione Aite Matrix: soluzioni di digital banking USA di fornitori di servizi di base).

