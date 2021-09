Temenos e IBM collaborano per velocizzare l’adozione del cloud ibrido nel segmento dei servizi finanziari

Temenos Transact, la soluzione di core banking di prossima generazione, è ora disponibile con Red Hat OpenShift su IBM Cloud

GINEVRA, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Temenos (SIX: TEMN), la società di software bancario, oggi annuncia la disponibilità su IBM Cloud della sua soluzione Temenos Transact, per il core banking di prossima generazione, con Red Hat OpenShift, per velocizzare l’adozione del cloud ibrido nell’ambito dei servizi finanziari. Temenos Transact propone un chiaro percorso di modernizzazione per le banche che per i loro sistemi di core banking puntano ad adottare una strategia basata sul cloud e a sfruttare le tecnologie avanzate. Questa piattaforma bancaria nativa sul cloud, grazie all’Explainable AI e all’apprendimento automatico, offre funzionalità di banking corporate e retail, di gestione patrimoniale e di tesoreria alle istituzioni che propongono servizi finanziari ai settori retail, corporate, di tesoreria, della gestione patrimoniale e dei pagamenti e, al contempo, aiuta a ridurre i costi d’esercizio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

