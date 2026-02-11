Telekom Srbija Group vince il Telecom Deal of the Year Award per un Eurobond da record pari a 900 milioni di dollari

Il riconoscimento al TMT Finance Awards EMEA 2026 per l'Eurobond aziendale internazionale di Telekom Srbija Group dimostra la leadership dell'azienda nella finanza delle telecomunicazioni a livello globale

BELGRADO, Serbia--(BUSINESS WIRE)--Telekom Srbija Group è stata riconosciuta con il premio Europe Telecom Deal of the Year ai prestigiosi TMT Finance Awards EMEA 2026, che riconoscono l'eccellenza nel finanziamento delle telecomunicazioni. Il premio è stato conferito all'azienda per il suo Eurobond aziendale da 900 milioni di dollari, quotato all'Euronext Dublin.

Il premio riconosce le operazioni commerciali più brillanti nel settore telecom in Europa, Medio Oriente e Africa.

La prestigiosa onorificenza evidenzia il successo strategico di Telekom Srbija nell'eseguire una transazione finanziaria internazionale ad alto profilo che ha rafforzato la fiducia degli investitori e ampliato la presenza dell'azienda nei mercati dei capitali. Questo rappresenta un traguardo significativo nella crescita continua e nel riconoscimento globale di Telekom Srbija Group.

Vladimir Lučić, CEO di Telekom Srbija Group, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente fieri del fatto che il nostro Eurobond sia stato riconosciuto come Europe Telecom Deal of the Year. Questo premio riflette non solo il successo della transazione, ma anche la fiducia degli investitori globali nella nostra strategia, nella nostra forza finanziaria e nella nostra visione a lungo termine per la crescita. Rafforza il nostro impegno all'innovazione, alla disciplina finanziaria e alla leadership internazionale nel settore telecom”.

L'Eurobond aziendale internazionale da 900 milioni di dollari, quotato all'Euronext Dublin, è stato emesso attraverso un sindacato di grandi banche, tra cui Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank e altre ancora, e supportato dai migliori consulenti legali, tra cui Gecić Law e Clifford Chance, segnando un notevole successo per il Gruppo nella finanza internazionale.

Informazioni sul premio

I TMT Finance Awards EMEA sono tra i più rispettati del settore per le operazioni commerciali e gli investimenti nei settori delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia. I vincitori vengono selezionati da una giuria indipendente e riflettono l'eccellenza nei finanziamenti, nelle fusioni e acquisizioni (M&A) e nelle transazioni in ambito di infrastrutture digitali nell'EMEA.

Informazioni su Telekom Srbija Group

Il Telekom Srbija Group, con sede in Serbia e operante in 13 Paesi europei ed extraeuropei (SER, BIH, MNE, CRO, SI, NMK, TUR, AUT, CH, GER, USA, NL, BE), è uno degli operatori di telecomunicazioni più grandi e in più rapida crescita nell'Europa sudorientale, ed è un leader nella trasformazione digitale nei Balcani occidentali. Con oltre 14 milioni di abbonati e più di 13.000 dipendenti, il Gruppo offre servizi in quattro segmenti principali: telefonia fissa, comunicazioni mobili, internet e multimedia.

