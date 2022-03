Ted Baker utilizza la piattaforma scalabile di BigCommerce per lanciare un negozio online su misura e affermarsi a livello internazionale come marchio digital-first

L’integrazione tra la soluzione headless multi-vetrina di BigCommerce, il Commerce Experience Cloud di Bloomreach e il sistema di back-office di Wunderman Thompson Commerce dà impulso alla crescita digitale, in linea con la strategia di trasformazione dell’azienda

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–BigCommerce (Nasdaq: BIGC), piattaforma Open SaaS leader nel settore dell’e-commerce dedicata a marchi affermati o in rapida crescita, ha annunciato oggi il lancio di un’esperienza e-commerce moderna e componibile per Ted Baker, marchio di lifestyle globale con sede nel Regno Unito. Con l’utilizzo della soluzione headless multi-vetrina trasformativa di BigCommerce, Ted Baker sfrutta un singolo negozio BigCommerce per gestire vetrine multiple uniche e trarre il massimo dalla rete di partner in continua evoluzione della piattaforma per rafforzare la propria posizione come marchio digital-first.

BigCommerce ha collaborato con Wunderman Thompson Commerce per integrare alla perfezione la soluzione di gestione dei contenuti di Bloomreach e quella dedicata alle attività promozionali, Bloomreach Discovery, nello store di Ted Baker, con lo scopo di offrire ai clienti esperienze di acquisto migliori e più rilevanti.

Con la sua nuova piattaforma headless multi-vetrina, Ted Baker gestirà la propria presenza online da un singolo store e semplificherà le operazioni quotidiane assegnate ai team del back-end, offrendo al contempo un’esperienza del cliente moderna e fluida, adattata alle richieste di ciascun mercato. Le 12 vetrine dell’azienda saranno completamente localizzate, per consentire al rivenditore di abbigliamento e accessori di lusso di rispondere alle esigenze della sua base clienti in crescita. Gli acquirenti potranno navigare in più lingue (tra cui inglese, francese, tedesco e spagnolo) e pagare nella valuta che preferiscono (per esempio, sterline, dollari o euro).

“Il fulcro centrale della strategia di crescita di Ted Baker rivolta al futuro è l’adozione di un approccio digital-first che supporti il nostro impegno a offrire un’esperienza di acquisto ottimale ai nostri clienti e a costruire una brand awareness che esuli dai confini europei”, sostiene Leon Shepherd, Chief Information Officer di Ted Baker. “Con la sua piattaforma scalabile, ma robusta al tempo stesso, BigCommerce e i suoi partner hanno creato una soluzione personalizzata che ci permette, mentre ci espandiamo in nuovi mercati, di semplificare le complessità del back-end, mettere in luce i nostri prodotti di fascia alta e garantire ai clienti un’esperienza sempre migliore.”

“Siamo lieti di poter collaborare con uno dei marchi di moda e lifestyle britannici più famosi al mondo, aiutandolo nel percorso di trasformazione digitale, di crescita e di ottimizzazione della propria competitività”, ha affermato Jim Herbert, SVP e General Manager della Divisione EMEA di BigCommerce. “La soluzione headless multi-vetrina di BigCommerce, operata tramite API di livello enterprise e soluzioni esterne, consente a Ted Baker di offrire ai clienti un’esperienza di ricerca e acquisto ottimizzata e di dare impulso alle vendite online.”

“Con il lancio di questo sito, Ted Baker sta solidificando la propria posizione come leader digitale nella categoria lusso. La personalizzazione, resa possibile tramite l’ottimizzazione dell’intelligenza artificiale, giocherà un ruolo cruciale nel futuro dell’e-commerce”, ha affermato Tjeerd Brenninkmeijer, EVP della divisione EMEA di Bloomreach. “Siamo lieti di aver collaborato con BigCommerce e Wunderman Thompson Commerce per dar vita a questa vetrina moderna per i clienti di Ted Baker in tutto il mondo.”

“Oggi, i brand internazionali richiedono una piattaforma e-commerce altamente flessibile e che possa soddisfare le necessità sia delle aziende che dei clienti”, sostiene Neil Stewart, Global CEO della Wunderman Thompson Commerce. “Sin dall’inizio, il nostro obiettivo con Ted Baker è stato quello di dare nuova linfa all’esperienza commerciale, sfruttando le soluzioni headless offerte da una serie di partner leader nell’industria. Con BigCommerce e Bloomreach siamo stati in grado di supportare il percorso di trasformazione digitale di Ted Baker, aiutando la società a costruire uno stack tecnologico che consentisse una gestione semplice ed efficace del sito, e che garantisse la migliore esperienza possibile per i clienti di 12 aree geografiche.”

Wunderman Thompson Commerce è chiamata a integrare BigCommerce e Bloomreach, fornendo a Ted Baker sistemi di back-office per i dati dei prodotti, l’elaborazione degli ordini e le funzionalità omicanale in-store. Le integrazioni di BigCommerce per Adyen, Klarna, PayPal e Avalara offrono a Ted Baker supporto per pagamenti e imposte a livello globale. Per il futuro è prevista inoltre l’integrazione del sistema SaaS di gestione degli ordini di Fluent Commerce.

Il lancio del nuovo sito di Ted Baker è avvenuto in un momento di crescita continua dell’e-commerce nel Regno Unito, una tendenza globale che è stata accelerata dalla pandemia. Nel solo Regno Unito, si prevedono vendite legate all’e-commerce per un importo di 199 miliardi di dollari nel 2022. Attualmente, il 26,9% delle vendite globali viene effettuato online. Il lancio è inoltre alla base del costante impegno di Ted Baker verso lo sviluppo della propria offerta e-commerce e la crescita a livello digitale e omnicanale.

Ted Baker si unisce all’elenco crescente di marchi rinomati nel campo della moda, che includono Rivet and Hide, La Perla, Grenson, Olive Clothing, Badgley Mischka, Peter Christian, Bohemian Traders e Closet London, tutti nomi che hanno scelto di utilizzare la piattaforma Open SaaS di BigCommerce per dare forma alle proprie attività online e per innovare.

Per scoprire di più sulle soluzioni e-commerce di BigCommerce dedicate alla moda e agli accessori, clicca qui.

Informazioni su Ted Baker

Fondato nel 1988, il marchio di lifestyle inglese Ted Baker celebra le storie e i momenti inaspettati portatori di gioiosa irriverenza nella vita di tutti i giorni. La nuova collezione Autunno-Inverno omaggia il ritorno a lungo atteso della città, e mescola influenze contemporanee e tradizionali, ponendo l’accento su uno stile versatile e su una qualità irrinunciabile.

Informazioni su BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) è la piattaforma ecommerce Open SaaS leader nel settore che consente ai rivenditori di qualsiasi dimensione di costruire, fare innovazione e dare slancio al proprio business online. BigCommerce offre ai commercianti funzionalità, personalizzazioni e performance sofisticate di livello Enterprise, esaltate da praticità e facilità di utilizzo. Decine di migliaia di società B2C e B2B sparse in 150 paesi e distribuite in vari settori utilizzano BigCommerce per creare negozi online coinvolgenti. Tra queste, Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove e Vodafone. Con sede a Austin, BigCommerce ha uffici a Londra, Kiev, San Francisco e Sydney. Per maggiori informazioni, visita la pagina www.bigcommerce.com o seguici su Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook.

BigCommerce® è un marchio registrato di BigCommerce Pty. Ltd. I marchi registrati e i marchi depositati di servizi di terze parti sono di proprietà dei rispettivi titolari.

