Techtronic Industries annuncia risultati finanziari straordinari nel 2024

Le vendite sono aumentate a 14,6 miliardi di dollari, il flusso di cassa libero è aumentato a 1,6 miliardi di dollari

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Techtronic Industries Co. Ltd. (“TTI” o il “Gruppo”) (codice azionario: HK:0669, simbolo ADR: TTNDY), azienda globale produttrice di utensili elettrici a batteria, attrezzature elettriche per esterni e per la cura dei pavimenti, nonché articoli per la pulizia, è lieta di annunciare i risultati consolidati sottoposti a revisione della Società e delle sue controllate per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024. TTI ha registrato vendite da record pari a 14,6 miliardi di dollari nel 2024, un aumento del 6,8% in valuta locale e del 6,5% ai tassi riportati. MILWAUKEE ha continuato ad estendere la sua posizione dominante di leader sul mercato con un aumento delle vendite pari all'11,6% in valuta locale e anche RYOBI ha registrato risultati eccezionali, crescendo del 6,4% in valuta locale.

TTI ha riportato risultati finanziari straordinari nel 2024, con un aumento delle vendite pari al 6,8% in valuta locale fino a 14,6 miliardi di dollari e generando un flusso di cassa libero da record pari a 1,6 miliardi di dollari.

In valuta locale, la nostra attività di prestigio MILWAUKEE è cresciuta dell'11,6% e RYOBI è cresciuta del 6,4%.

TTI ha chiuso il 2024 con un debito netto totale di 44 milioni di dollari e un gearing dello 0,7%.

Risultati finanziari di rilievo per il 2024 2024* milioni di dollari 2023 milioni di dollari Cambiamenti Ricavi 14.622 13.731 +6,5% Margine di profitto lordo 40,3% 39,5% +85 bps EBIT 1.270 1.135 +11,9% Profitto attribuibile ai proprietari della Società 1.122 976 +14,9% Utile base per azione (centesimi di dollaro) 61,43 53,36 +15,1% Flusso di cassa libero 1.591 1.281 +310 m Dividendo per azione (centesimi di dollaro approssimativi) 29,09 24,84 + 17,1 % *Per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024

Il margine lordo è migliorato di 85 punti base a 40,3% nel 2024. Questo miglioramento è il risultato di una combinazione più elevata di attività a marchio MILWAUKEE, vendite di batterie post-market e di nuovi prodotti dall'alto contenuto innovativo in tutti i nostri settori verticali. L'EBIT è aumentato dell'11,9% a 1.270 milioni di dollari. L'utile netto è migliorato del 14,9% a 1.122 milioni di dollari, riflettendo una riduzione del 31,9% degli interessi passivi netti a partire dal 2023. Anche gli utili per azione sono migliorati del 15,1% a 61,43 centesimi di dollaro. TTI ha migliorato il capitale circolante di 322 punti base nel 2024 a 14.4%. Sulla base dei suoi rigorosi controlli e processi sul capitale circolante, il Gruppo mirerà in futuro a una percentuale di capitale circolante compresa tra il 14% e il 16% del fatturato as a percentage of sales in the future.

TTI ha registrato fatturati da record pari a 14,6 miliardi di dollari nel 2024, una crescita del 6,8% in valuta locale e del 6,5% ai tassi riportati. La nostra principale attività MILWAUKEE ha continuato ad estendere la sua posizione dominante sul mercato con una crescita del fatturato pari all'11,6% in valuta locale. RYOBI, il brand n. 1 al mondo di utensili elettrici a batteria e delle attrezzature outdoor, ha inoltre registrato risultati eccezionali, con una crescita del 6,4% in valuta locale. Le altre attività hanno ridotto le vendite del 14% rispetto al 2023, concentrandosi sui piani di aumento della redditività in queste aree.

Il CdA raccomanda un dividendo finale di 118,00 centesimi di dollaro di Hong Kong (circa 15,19 centesimi di dollaro USA) per azione. Insieme, con l'acconto sui dividendi di 108,00 centesimi di dollaro HK (circa 13,90 centesimi di dollaro USA) per azione, questo risulterà in un dividendo per l'intero anno pari a 226,00 centesimi di dollaro HK (circa 29,09 centesimi di dollaro USA) per azione.

Horst Pudwill, Presidente di TTI, ha dichiarato, “Siamo estremamente soddisfatti delle nostre prestazioni finanziarie nel 2024, che non sarebbero state possibili senza gli sforzi del nostro straordinario team globale. Con un gearing dello 0,7% alla fine dell'anno 2024, il nostro bilancio è estremamente solido. Nel 2025, continueremo la nostra missione di dominazione del settore cordless, portando tecnologia dirompente e design innovativo sul mercato, con straordinari risultati finanziari”.

Steven P. Richman, CEO di TTI, ha commentato, “Il nostro team eccezionale e la nostra cultura a livello mondiale sono il motivo di questi straordinari risultati finanziari. Il nostro personale di talento in tutto il mondo ha collaborato come un'unica squadra, con incredibile dedizione, per continuare a far crescere i risultati finanziari di TTI, collaborare con i nostri clienti eccezionali e sviluppare i nostri grandi brand. Siamo impazienti di continuare il successo nel 2025 e oltre”.

Dichiarazioni previsionali

Questo annuncio contiene alcune dichiarazioni previsionali o usa determinate terminologie rivolte al futuro, che sono basate sulle aspettative, stime e proiezioni attuali, così come su convinzioni e supposizioni attuali, riguardo TTI e le sue attività e i mercati nei quali opera il Gruppo. Tutto ciò riflette il punto di vista di TTI risalente alla data di questo annuncio. Queste dichiarazioni previsionali e riferimenti al futuro, non garantiscono performance future e sono soggette al rischio di mercato, varie incertezze e molti fattori al di fuori del controllo di TTI. Considerato tutto ciò, i risultati effettivi e i ritorni sugli investimenti futuri potranno differire materialmente dalle supposizioni espresse e dalle dichiarazioni esposte in questo annuncio.

Informazioni su TTI

Techtronic Industries Company Limited (“TTI” o la “Società”), fondata nel 1985 dall'imprenditore tedesco Horst Julius Pudwill, è un leader mondiale nella tecnologia cordless. Pioniere negli utensili elettrici, nelle attrezzature elettriche per esterni, nei prodotti per la cura dei pavimenti e la pulizia, TTI serve i mercati professionale, industriale, del fai-da-te e dei consumatori di tutto il mondo. Con oltre 45.000 dipendenti a livello globale, l'attenzione continua della società sull'innovazione e la crescita strategica ha portato TTI ad essere un'azienda all'avanguardia nei suoi settori.

MILWAUKEE è all'avanguardia del portafoglio di utensili professionali di TTI. Con la divisione ricerca e sviluppo globale a Brookfield, Wisconsin, lo storico marchio MILWAUKEE è famoso in tutto il mondo come promotore di innovazione, sicurezza e produttività sul posto di lavoro. Il marchio RYOBI, con sede a Greenville, South Carolina, rimane la scelta preferita degli appassionati del fai-da-te, e continua a stabilire lo standard nell'innovazione del fai-da-te. Il portafoglio diversificato dei brand di TTI include anche marchi fidati come AEG, EMPIRE, HOMELITE, e importanti nomi nella cura dei pavimenti come HOOVER, ORECK, VAX, e DIRT DEVIL (con sede a Charlotte, North Carolina).

Il riconoscimento internazionale e il rinomato portafoglio di marchi TTI sono supportati da una solida struttura proprietaria che sottolinea la portata globale e la stabilità della società. La famiglia Pudwill rimane l'azionista maggioritario della società, mentre il resto della proprietà è mantenuto in gran parte da investitori istituzionali in aziende nordamericane ed europee. TTI è quotata alla Borsa di Hong Kong ed è uno stock costituente dell'indice Hang Seng. L'azienda opera a livello globale con un forte impegno negli standard ambientali, sociali e di governance aziendale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ttigroup.com.

Tutti i marchi di fabbrica elencati, ad eccezione di AEG e RYOBI sono di proprietà del Gruppo. AEG è un marchio di fabbrica registrato di AB Electrolux (publ.) e viene utilizzato su licenza. RYOBI è un marchio registrato di Ryobi Limited e viene utilizzato su licenza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Informazioni sulle relazioni con gli investitori:

Contatto principale

Relazioni con gli investitori di TTI

Tel: +1 (954) 541-9660

Email: ir@ttihq.com

Asia/Pacifico

Relazioni con gli investitori di TTI

Tel: +(852) 2402 6888

Email: ir@tti.com.hk