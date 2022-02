Techstars rafforza il proprio impegno in Europa assumendo veterani del settore tecnologico per guidare 4 importanti acceleratori

Raphaele Leyendecker, Martin Schilling, Pete Townsend e Saalim Chowdhury entrano a far parte di Techstars in veste di amministratori delegati

BOULDER, Colorado–(BUSINESS WIRE)–Techstars, società di investimento operante su scala globale che consente a imprenditori alle prime armi accesso a capitali, tutoraggio individuale e programmazione personalizzata, intende rafforzare il proprio impegno nell’ecosistema delle startup europee con la nomina di quattro veterani del settore tecnologico in veste di amministratori delegati alla guida dei programmi europei di Techstars. I nuovi ingressi nelle neonate attività di investimento sono Raphaele Leyendecker per Techstars Parigi, Martin Schilling per Techstars Berlino, Pete Townsend per l’acceleratore di Techstars Launchpool Techstars Web3 e Saalim Chowdhury per Techstars Londra.





“Attraverso il nostro esclusivo modello di investimento che precede l’avviamento e l’approccio integrato alla collaborazione con ecosistemi e reti locali, Techstars ha acquisito la capacità unica di valorizzare attività e idee innovative degli imprenditori in tutto il mondo”, ha dichiarato Rupa Athreya, responsabile degli investimenti negli acceleratori. “Affidando la guida dei nostri acceleratori di Parigi, Berlino, Dublino e Londra a questi esperti leader del settore tecnologico, Techstars potrà sovvenzionare oltre 100 finanziatori alle prime armi nell’ambito degli otto programmi europei previsti per il 2022.”

Leyendecker, che guiderà Techstars Parigi, il nuovo acceleratore di Techstars, è nota per due pregressi finanziamenti del fornitore di biomasse rinnovabili Agronergy e del software di prenotazioni online Horseee. Leyendecker arriva in Techstars dopo avere lavorato presso uno studio aziendale per la creazione di startup innovative in veste di partner e direttore operativo, collaborando con imprese annoverate tra le Fortune 500. Nel ruolo di amministratore delegato, Raphaele supporterà 24 startup in fase di avviamento alla ricerca di soluzioni tecnologiche per importanti sfide ambientali e sociali. Nel 2022, il programma coinvolgerà due gruppi di 12 società dal 4 aprile al 30 giugno 2022 e dal 12 settembre all’8 dicembre 2022.

Imprenditore nato, Schilling entra in Techstars per guidare Techstars Berlino in veste di amministratore delegato. Già consulente e amministratore delegato di McKinsey & Company, investitore informale e autore, nonché editore nel 2021 di The Builder’s Guide to the Tech Galaxy — 99 Practices to Scale Start-ups into Unicorn Companies, nel passato più recente ha ricoperto la carica di direttore operativo presso il Gruppo N26. Nel suo ruolo di amministratore delegato, Martin sosterrà 12 startup in fase di avviamento nei settori della tecnofinanza (Fintech), delle tecnologie per il clima e delle tecnologie innovative fondate su scoperte scientifiche (deep tech). Il programma sarà attivo dal 4 aprile al 30 giugno 2022.

Townsend entra in azienda come amministratore delegato dell’acceleratore Launchpool Web3 Techstars, un nuovo programma di Techstars che sarà attuato in collaborazione con la piattaforma di investimento basata sul concetto di comunità egualitaria Launchpool e con il fondo di valute digitali Alphabit. Consulente per startup in fase di avviamento, investitore, direttore non esecutivo e mentore, Pete apporta oltre 25 anni di esperienza nei mercati finanziari, sia a livello di imprese in fase di avvio sia in relazione ad attività aziendali affermate. Townsend supporterà lo sviluppo e l’accelerazione di 10 startup dedite alla creazione di tecnologie blockchain e protocolli di tokenizzazione. Il programma sarà attivo dal 4 aprile al 30 giugno 2022.

Finanziatore tecnico e veterano del mondo delle startup, Chowdhury entra a far parte di Techstars Londra in veste di amministratore delegato. Saalim approda a Techstars dopo un’esperienza come partner in un fondo di investimento globale in capitali di rischio in fase di avviamento e dopo avere collaborato per la piattaforma di acquisizione talenti Skillbridge in veste di cofondatore e direttore tecnico. Chowdhury sosterrà e investirà in 24 startup in fase di avviamento intente ad affermare e ampliare la propria attività nell’ecosistema londinese e britannico. Nel 2022, il programma coinvolgerà due gruppi di 12 società dal 4 aprile al 30 giugno 2022 e dal 12 settembre all’8 dicembre 2022.

Ad oggi, oltre 200 società sono uscite dagli acceleratori Techstars operanti a Parigi, Berlino e Londra, il 2022 scandisce il primo anno di attività dell’acceleratore Techstars di Dublino. Attualmente le oltre 260 società del portafoglio di Techstars facenti capo alle sedi di Parigi, Berlino, Dublino e Londra sono valutate collettivamente più di 2 miliardi di dollari.

Nel 2022 Techstars avvierà inoltre programmi ad Amsterdam, Oslo, Stoccolma e Torino, finanziando in tutto più di 100 società attraverso i propri programmi europei. Dalla sua fondazione, nel 2006, Techstars ha investito in oltre 2.900 aziende, che oggi vantano una valutazione di mercato complessiva di 189 miliardi di dollari. Tra le realtà consacrate dall’acceleratore si contano 18 aziende unicorno, tra cui DigitalOcean, Chainalysis, PillPack e SendGrid. Con oltre 850 milioni di risorse gestite, Techstars investe in circa 500 startup e distribuisce circa 130 milioni di dollari all’anno, confermandosi tra i maggiori investitori al mondo in aziende ad alta crescita in fase di avviamento in termini di volume.

Per maggiori informazioni su questi programmi e altri acceleratori Techstars, visitate il sito techstars.com/accelerators.

Informazioni su Techstars

La rete internazionale Techstars aiuta gli imprenditori a raggiungere il successo. Techstars è stata fondata nel 2006 e ha cominciato con tre semplici idee: gli imprenditori creano un futuro migliore per tutti; la collaborazione è il motore dell’innovazione; e grandi idee possono sbocciare ovunque. La nostra missione ora è di consentire a chiunque sul pianeta di contribuire al successo degli imprenditori e a beneficiarne. Oltre a gestire i programmi acceleratori e i fondi di capitale di rischio, mettiamo in collegamento startup, investitori, aziende e città per contribuire alla costruzione di prospere comunità di startup. Techstars ha investito in oltre 2.900 aziende con una capitalizzazione di mercato complessiva superiore a 189 miliardi di dollari. www.techstars.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Ali Whitman



ali.whitman@techstars.com