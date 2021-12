Tech Mahindra lancia la soluzione FiDaaS basata su Alveo per affrontare le sfide di gestione dei dati dei servizi finanziari

Questa soluzione altamente scalabile aiuterà gli istituti finanziari a soddisfare le proprie esigenze di base e operative riguardo a gestione dei rischi, valutazione e sicurezza

AMSTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Tech Mahindra, fornitore leader di servizi e soluzioni di consulenza, trasformazione digitale e reingegnerizzazione delle attività, ha scelto Alveo, società leader nel settore delle soluzioni di analisi e integrazione di dati di mercato per i servizi finanziari, come tecnologia di base per la propria proposta di gestione dei dati finanziari come servizio (Financial Data as a Service, FiDaas) destinata al settore dei servizi finanziari.

La soluzione FiDaaS offre una piattaforma centralizzata, basata sul cloud, per la gestione dei dati di mercato, che funge da soluzione completa per la determinazione dei prezzi e la gestione dei dati di riferimento, in grado di soddisfare tutti i requisiti di gestione di dati finanziari.

