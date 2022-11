Tavant si allea con uno dei più grandi produttori di autocarri commerciali per fornire un’esperienza di servizi connessa e continua

Il sistema di gestione della garanzia su base cloud, potenziato dall’AI di Tavant verrà utilizzato in 180 mercati da più di 40.000 utenti

SANTA CLARA, Calif. & EINDHOVEN, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Tavant, azienda di prodotti e soluzioni digitali e leader globale nella gestione del ciclo di vita dei servizi, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo con Daimler Truck AG (DTAG), uno dei più grandi produttori di veicoli commerciali al mondo, per fornire soluzioni di gestione di garanzie e richieste di indennizzo per i suoi marchi europei.

“ L’implementazione di Tavant Warranty renderà possibile l’integrazione continua con tutti i sistemi backend e frontend, portando l’automazione dei flussi di lavoro, migliorando la configurabilità e aumentando la produttività. Siamo entusiasti di collaborare con Daimler Truck. Questo sodalizio apre la strada a una grande sinergia per accelerare il ritmo dell’innovazione dei servizi”, ha dichiarato Vikas Khosla, Chief Revenue Officer, Divisione Hitech di Tavant.

Leader sul mercato dell’IDC per la gestione dei contratti di garanzia e assistenza, Tavant Warranty è una soluzione software di gestione della garanzia di prossima generazione. Utilizza capacità AI e di apprendimento automatico che trasformano il processo di garanzia e assistenza adattandosi costantemente a un motore decisionale basato sull’analitica. La soluzione consente ai produttori di prendere decisioni intelligenti sulle garanzie, permettendo alle aziende di concentrarsi su problematiche più complesse e significative, incentrate sul valore.

“ Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nei confronti della crescita digitale. Le soluzioni di Tavant per il ciclo di vita dei servizi connessi si integrano perfettamente con i sistemi esistenti per armonizzare i processi aziendali. Attraverso questo percorso di trasformazione, implementeremo un sistema di garanzia e avviamento moderno, integrato e a prova di futuro, fornendo una visione a 360° del ciclo di vita dell’assistenza e un’esperienza post-vendita superiore ai loro clienti”, ha dichiarato Roshan Pinto, Head of Manufacturing di Tavant.

