Taulia sigla con Aramco un memorandum d’intesa per esplorare soluzioni di finanziamento dei fornitori

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Taulia, fornitore leader di soluzioni gestionali per il capitale d’esercizio, oggi annuncia di aver sottoscritto un memorandum d’intesa (MoU) con Aramco, una delle maggiori aziende di energia e chimica integrate, per valutare l’offerta di soluzioni di finanziamento dei fornitori proposte da Taulia.

Come parte del suo programma In-Kingdom Total Value Add (iktva), che punta ad accelerare l’impegno di trasformazione digitale a livello nazionale, di recente Aramco ha concluso oltre 100 accordi per contribuire a creare un ecosistema industriale diversificato, sostenibile e competitivo a livello internazionale (per ulteriori informazioni fare clic qui).

Taulia ha avviato questo programma in collaborazione con J.P. Morgan e Manafa Capital.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti con i media

Vested



Taulia@fullyvested.com