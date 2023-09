Tagger lancia l’Indice della Moda T2 2023 che rivela i top brand nell’Influencer Marketing

Il report trimestrale analizza il modo in cui i marchi possono generare le vendite e la brand awareness

SANTA MONICA, California–(BUSINESS WIRE)–Tagger by Sprout Social, la tecnologia mondiale leader per un influencer marketing più intelligente, ha rilasciato oggi il suo indice dell’influencer marketing nel settore della moda per il secondo trimestre. Il report, mostra quali marchi di moda hanno ottenuto il maggior successo nell’influencer marketing, e indica come gli altri brand possano sfruttare le statistiche dietro milioni di post sponsorizzati per aumentare le vendite e la notorietà del brand.





Utilizzando i dati di Signals, il motore di intelligenza social di Tagger, il report analizza la performance generale tra le varie piattaforme nel secondo trimestre.

L’indice dell’influencer marketing nel settore della moda mostra un dato sorprendente: 446.000 influencer hanno postato 15,6 milioni di contenuti relativi alla moda, con Instagram in testa come piattaforma più popolare. Tuttavia, è TikTok a generare risultati ancora migliori per i brand, con il più alto tasso di interazione di ogni piattaforma: 2,18%.

“Il nostro report trimestrale sul settore della moda è uno dei nostri preferiti da includere nella piattaforma Signals, perché è un settore sempre all’avanguardia con modi nuovi e innovativi di lavorare con gli influencer,” afferma Dave Dickman, responsabile mondiale vendite e servizi presso Tagger di Sprout Social. “Uno dei punti più interessanti del report di questo trimestre è la portata internazionale degli influencer e la capacità di una singola persona di portare un’intera città sotto i riflettori.”

Ecco alcune conclusioni del report sull’influencer marketing nel settore della moda:

Nonostante il tasso di interazione di TikTok sia calato del 15%, continua a superare quello delle altre piattaforme, tra cui Instagram, di oltre il 120%. Il meglio del meglio: ZARA è il primo della lista tra i brand più citati dagli influencer per il secondo trimestre di fila, con Nike e Christian Dior rispettivamente al secondo e terzo posto.

Per visionare il report completo sull’influencer marketing nel settore della moda del secondo trimestre, visita: https://www.taggermedia.com/research/settore-della-moda-t2-2023

Informazioni sui Dati

I dati riportati nel Indice della Moda T2 2023 sono stati raccolti tramite il motore di social intelligence di Tagger, Signals. I dati analizzano i post relativi alla moda pubblicati dagli influencer a livello globale sulle piattaforme sociali dal 1° aprile 2023 al 31 giugno 2023.

Cos’è Tagger di Sprout Social

Tagger di Sprout Social è un leader mondiale che rivoluziona il modo in cui i brand e le agenzie più importanti raccolgono dati e analisi per progettare strategie di creator e influencer marketing. Apprezzata da aziende in tutto il mondo, Tagger offre soluzioni SaaS uniche e particolari grazie alla sua incredibile esperienza. Grazie alle integrazioni API con i maggiori canali social, è in grado di collegare milioni di profili di brand e influencer con miliardi di dati dei social per offrire le informazioni più affidabili del settore generate dall’intelligenza sociale, pronte da mettere in pratica. La sua piattaforma fornisce potenti strumenti di analisi, funzionalità omnicomprensive e integrazioni strategiche per impostazioni di campagne di marketing efficaci. Per ulteriori informazioni, visita www.taggermedia.com.

