Cluster collabora alla 9a edizione del programma di incubazione globale di Barcellona GameBCN! Offre un’apertura al mercato globale e promuove l’avanzamento della comunità del gaming di Barcellona.

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–“cluster”, (HQ: Tokyo, CEO: Naoto Kato) una delle più grandi piattaforme del metaverso in Giappone, con un totale di 35 milioni di presenze agli eventi, ha deciso di essere uno dei partner di supporto alla 9a edizione del programma di incubazione globale GameBCN a Barcellona, Spagna. GameBCN è il programma di incubazione globale di Barcellona mirato ad aiutare i creatori di videogiochi a rendere professionale le loro pipeline di produzione e ottimizzare le prospettive commerciali.

Un messaggio di Naoto Kato, CEO di Cluster:

Cluster, Inc. lavora con due obiettivi principali, l’espansione globale “GO GLOBAL” e l’accelerazione dello sviluppo della comunità del gaming.

Attraverso questo processo, siamo venuti a conoscenza di GameBCN, un programma di incubazione con sede a Barcellona, in Spagna, dove il lavoro degli sviluppatori di videogiochi viene sostenuto da iniziative di finanziamento statale. Abbiamo deciso di instaurare un rapporto di collaborazione con GameBCN. Siamo onorati di far parte del loro programma.

Questa collaborazione servirà da trampolino di lancio per l’espansione globale di Cluster, Inc. Guardiamo con aspettativa allo sviluppo futuro del settore dei videogiochi, immaginando nuove creazioni, promuovendo e producendo un’infinità di talenti creativi.

Una piattaforma del metaverso in cui è possibile riunirsi e giocare in spazi virtuali e connettersi con varie piattaforme come smartphone, PC e realtà virtuale (VR).

